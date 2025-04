Tineco torna a Milano con un nuovo pop-up store!

Dal 18 al 24 aprile sarà possibile visitare il negozio in Via Nerino 2 e scoprire la nuova serie di lavapavimenti sempre più smart

Milano, 17 aprile 2025 – Tineco, azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti, è lieta di annunciare l’apertura del suo secondo pop up store a Milano , invitando presso il negozio tutti gli appassionati e i curiosi che vogliono mettere alla prova i suoi prodotti, in particolare la nuova Tineco FLOOR ONE S9 Artist series. Il negozio sarà aperto situato nel cuore pulsante della città, in via Nerino 2, vicino al duomo di Milano dal 18 al 24 aprile dalle 10:00 alle 20:00.

La pet week arriva in città con Tineco

Lo store sarà aperto per una settimana e in queste giornate l’azienda ha organizzato diversi giochi e attività che mostreranno le funzionalità dei prodotti, e in particolare, sarà l’occasione ideale per scoprire la nuova Tineco FLOOR ONE S9 Artist series e testarla. Inoltre, Tineco fa un invito speciale ai proprietari di amici a quattro zampe, poiché anche loro saranno i benvenuti nello store, e non solo, visto che molte delle attività organizzate vedranno loro come protagonisti!

FLOOR ONE S9 Artist series

Tineco FLOOR ONE S9 Artist Series, composta da FLOOR S9 Artist e FLOOR ONE S9 Artist Premium, pensati anche per chi ha in casa degli animali domestici. Infatti, i nuovi prodotti sono equipaggiati con la tecnologia iLoop Smart Sensor, che regola automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base allo sporco rilevato, assicurando una pulizia ottimale anche per i proprietari di animali domestici, mantenendo la casa costantemente igienizzata! Tineco FLOOR ONE S9 Artist Series ha un design senza fili che garantisce totale libertà di movimento e facilità d’uso, ruote intelligenti con Tecnologia SmoothDrive che permettono una manovrabilità senza sforzo e un display a LED che fornisce informazioni in tempo reale sullo stato della pulizia e sulle prestazioni del dispositivo. Dopo ogni utilizzo, il dispositivo esegue automaticamente un ciclo di pulizia che impiega solo 2 minuti per rimuovere lo sporco accumulato sui rulli e nei tubi interni. Con una potenza di aspirazione da 22.000 Pa, la serie affronta facilmente anche le macchie più ostinate lasciate dai vostri amici a quattro zampe, assicurando risultati impeccabili.

L’appuntamento è dal 18 al 24 aprile dalle 10:00 alle 20:00 in via Nerino 2. Tineco ti aspetta!

Scopri qui tutti i dettagli: https://it.tineco.com/tineco-2025-modern-smart-cleaning/

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

