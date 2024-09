Tiscali Italia, Telco Partner di Rome Future Week ®, la kermesse per immaginare il futuro

Cagliari / Roma, 17 settembre 2024 – Tiscali Italia, principale società del Gruppo Tessellis attiva nei settori Telecomunicazioni e Media & Tech, sarà partner della seconda edizione di Rome Future Week ®, il festival ideato da SCAI Comunicazione e patrocinato dal Parlamento Europeo e dal Comune di Roma, dedicato all’innovazione e al futuro della tecnologia.

La kermesse vedrà dal 16 al 22 settembre centinaia di eventi diffusi nella capitale, con una serie di talk, show e laboratori suddivisi in 8 aree tematiche: tecnologia, comunicazione e new media; cultura, creatività e innovazione sociale; energia e sostenibilità; smart cities e infrastrutture; turismo, mobilità e trasporti; ricerca e formazione; innovazione finanziaria ed economia; salute, alimentazione, benessere e biotech. Il festival si rivolge ad una platea variegata, che include professionisti di settori emergenti, giovani che si affacciano al mondo del lavoro, bambini e adulti, aziende private, enti pubblici e università.

La Rome Future Week nasce infatti con l’obiettivo di creare un hub condiviso in grado di connettere player e communities attive in settori diversi, per decifrare e costruire il rapporto tra futuro, sviluppo, tecnologia e comunità.

I numeri della scorsa edizione - con oltre 380 eventi, 30mila partecipanti in presenza, 70mila interazioni digitali e più di 7 milioni di visualizzazioni sui social – testimoniano il successo di un format che ha già conquistato un vasto pubblico e che quest’anno si presenta con un programma ancora più ricco e coinvolgente.

Tra i tantissimi appuntamenti in calendario, verrà dato ampio spazio alla cultura, alla creatività e all’innovazione, con un’attenzione particolare ad aspetti sociali. Ci saranno, fra gli altri, incontri incentrati su comunicazione e new media, dibattiti su ricerca, salute e benessere, talk su sostenibilità, innovazione finanziaria, mobilità e smart cities. Grandi protagoniste saranno poi quelle tecnologie destinate ad avere un impatto sempre maggiore nella nostra vita quotidiana: Intelligenza Artificiale, Metaverso e Blockchain.

Tiscali, in particolare, contribuirà al festival con lo speech “Tiscali Open Innovation Talk”, che si terrà venerdì 20 settembre alle 18.30, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma. I Direttori delle principali divisioni dell’Azienda insieme al dipartimento Innovazione incontreranno i Founders di Syllotips e Talentware, due startup attualmente coinvolte nelle attività di Open Innovation di Tiscali, per esplorare storie di innovazione, strategie di partnership e soluzioni adottate. L’obiettivo è quello di evidenziare l’impatto delle sinergie tra realtà consolidate e startup innovative nel settore tecnologico e digitale. Il confronto, che vedrà il coinvolgimento del pubblico, sarà finalizzato a favorire una maggiore consapevolezza reciproca dei vari approcci e obiettivi, nonché a condividere best practices a beneficio dell’intero ecosistema.

“Siamo orgogliosi di partecipare come Telco Partner alla Rome Future Week 2024, un evento di straordinaria rilevanza per il panorama dell’innovazione e della tecnologia. Attraverso la divisione Business Innovation & Future Communities di Tiscali, raccontiamo come l’Open Innovation possa sostenere il cambiamento all’interno di una grande azienda come la nostra, che da pioniere di Internet continua ad essere competitiva grazie all’hub di innovazione e sviluppo business, creato dalla fusione tra Tiscali e il ramo retail di Linkem nel 2022.”, ha dichiarato Emanuela Durante, Direttrice Business Innovation & Future Communities di Tiscali.

“Il nostro modello di innovazione è inclusivo e partecipativo: partiamo dall’analisi di bisogni concreti per sviluppare soluzioni integrate che favoriscano il trasferimento di nuove competenze.

Collaboriamo con start up innovative, centri di ricerca e partner industriali per la creazione di servizi ad alto valore aggiunto, in grado di accelerare la trasformazione digitale di imprese e territori.”, ha concluso Emanuela Durante.

“Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco per Rome Future Week un partner prestigioso come Tiscali, sia per quello che rappresenta nella storia delle telecomunicazioni in Italia, sia per il suo attuale percorso segnato da un’incredibile spinta ad innovare. Le tecnologie Telco, oggi più che mai, svolgono un ruolo sempre più significativo per abilitare e connettere persone e territori. Rome Future Week e la sua community hanno bisogno di aziende coraggiose e attente ai bisogni di imprese, studenti, startup, per lasciare un segno tangibile e far evolvere le community.”, ha commentato Michele Franzese, ideatore di Rome Future Week ®.

Sul sito ufficiale della manifestazione https://romefutureweek.it/ e sui canali social di Rome Future

Week ® è possibile trovare tutte le informazioni sugli eventi del Festival, in costante aggiornamento.

Informazioni su Tessellis

Tessellis S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TSL) è la holding del Gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali S.p.A.. Include tra le sue aree di business quella di Tiscali Italia S.p.A., operatore nazionale fra i primi nel segmento ultrabroadband (FWA - Fixed Wireless Access e FTTH - Fiber To The Home), il portale www.tiscali.it, uno dei principali portali italiani di notizie, con all’attivo circa 8 milioni di visitatori al mese, nonché la concessionaria advertising Veesible s.r.l.