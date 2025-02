Tracciabilità e Upcycling: il Gruppo MAIP entra nel Protocollo ReGenesis™ per una Filiera Sostenibile nell'Alta Manifattura

TORINO, Italia, 5 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Gruppo MAIP è lieto di annunciare la propria adesione all'innovativo protocollo ReGenesis™ ideato dallo Studio Lisa Tavazzani, che sta trasformando il settore della gestione dei BENI DI LUSSO. Questo protocollo innovativo si concentra sull'ottimizzazione degli invenduti e degli scarti di produzione dell'alta manifattura, trasformandoli in risorse di valore grazie a metodi avanzati di upcycling.

Il protocollo ReGenesis™ offre una soluzione di riciclo personalizzata per ogni brand. Il processo prevede il recupero, la selezione e la rigenerazione dei materiali, ottenendo così nuove materie prime di alta qualità pronte per essere reintegrate in nuovi processi produttivi. Questo processo strutturato e sostenibile favorisce un modello di economia circolare, mantenendo i materiali all'interno di un ciclo chiuso.

Gruppo MAIP è orgoglioso di collaborare con Eastman e Studio Lisa Tavazzani per introdurre nuovi compound e lastre derivati da scarti industriali nobilitati e da Eastman Acetate Renew, un acetato completamente sostenibile, con prestazioni pari a quelle dell'acetato tradizionale. Questo materiale è ideale per la produzione di occhiali e accessori di lusso, sia tramite stampaggio ad iniezione sia con la produzione di lastre. Grazie a questa collaborazione, si garantisce che i prodotti di alta qualità provengano da filiere responsabili e trasparenti, rispettando i più alti standard ambientali, sociali e qualitativi a livello internazionale.

"Siamo entusiasti di entrare in questa collaborazione, che conferma il nostro impegno nel trasformare i rifiuti in materiali sostenibili e ad alte prestazioni," afferma Eligio Martini, CEO di Gruppo MAIP. "Unendo la nostra expertise nei compound avanzati con l'innovazione dei nostri partner, miglioriamo la qualità dei materiali offrendo una soluzione tracciabile ed eco-sostenibile, perfettamente in linea con i valori del lusso e della sostenibilità."

Rachel Oakley, Eyewear Segment Leader di Eastman, aggiunge: "In Eastman, siamo impegnati a sviluppare soluzioni sostenibili per il settore dell'occhialeria. Collaborare con Gruppo MAIP e Studio Lisa Tavazzani non solo riduce gli sprechi, ma garantisce anche la creazione di prodotti di alta qualità, fondamentali per il settore del lusso, dimostrando che sostenibilità ed eccellenza possono convivere."

Oggi molte aziende si trovano ad affrontare difficoltà nello smaltimento degli invenduti e nella gestione delle materie prime inutilizzate. Il protocollo ReGenesis™ rappresenta una soluzione concreta, grazie alla collaborazione con fornitori e partner industriali per fornire opzioni di riciclo affidabili ai brand e alle aziende del lusso. Ogni fase della filiera produttiva è attentamente monitorata per garantire trasparenza e affidabilità, con il supporto della tecnologia blockchain.

Questa innovazione non solo risponde alle crescenti esigenze di sostenibilità dei marchi di lusso, ma posiziona il riciclo come uno strumento strategico per rafforzare la reputazione del brand e la competitività sul mercato globale. La partnership va oltre il semplice recupero dei materiali, trasformando gli scarti in risorse premium.

"Con ReGenesis™, stiamo ridefinendo il concetto di sostenibilità nel lusso, trasformando gli scarti di alto valore in materiali premium e tracciabili," afferma Lisa Tavazzani. "Questa collaborazione è l'espressione del nostro impegno per la trasparenza, la responsabilità ambientale e l'innovazione, offrendo ai brand soluzioni sostenibili senza compromessi sulla qualità. Crediamo che questo sia il futuro del lusso."

SOCIETÀ COINVOLTESLT è una società di consulenza privata specializzata nel settore dei beni di lusso, riconosciuta per la sua expertise e per le soluzioni strategiche dedicate ai marchi di alta gamma. Fondata da Lisa Tavazzani, ideatrice dell'innovativo protocollo ReGenesis™, SLT si distingue per il suo approccio orientato alla sostenibilità e alla valorizzazione dell'artigianato, offrendo servizi di project management strategico su misura per i brand del lusso.

Eastman: Fondata nel 1920, Eastman è un'azienda globale di materiali specializzati che produce un'ampia gamma di prodotti utilizzati quotidianamente. Con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita in modo materiale, Eastman lavora con i clienti per offrire prodotti e soluzioni innovativi, mantenendo un impegno verso la sicurezza e la sostenibilità.

Il Gruppo Maip, leader storico nel settore delle materie termoplastiche, sviluppa compound avanzati con focus su innovazione e sostenibilità. Grazie a MAIP Compounding, la divisione produttiva del Gruppo, è partner strategica per soluzioni tailor made, concepite per promuovere l'economia circolare.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.maipsrl.com

Referente stampa:Gruppo Maip, Studio Lisa TavazzaniAnnalisa Nicolae-mail: a.nicola@maipsrl.com

