ABT XGT, l'auto da corsa omologata per circolare su strada

KEMPTEN, Germania, 23 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La versione XGT è la fusione di due mondi: nasce come autovettura GT2 di razza e, grazie al racing team DTM e tuner di auto, si è trasformata nel veicolo più esclusivo mai prodotto dallo stabilimento ABT di Kempten grazie a un processo di sviluppo estremamente complesso durato due anni. Con 640 hp e un peso di 1.400 kg, un'edizione limitata di 99 unità e l'aspetto assolutamente mozzafiato di un'auto da corsa, questa racer omologata per la strada è rivolta agli automobilisti appassionati e agli entusiasti di motorsport. Questa unicità conferisce alla XGT un fascino speciale che incanta anche i collezionisti.

Come racing team tradizionale, dal 2000 ABT Sportsline ha partecipato a oltre 300 competizioni della DTM, conquistando decine di vittorie individuali e oltre 250 piazzamenti sul podio; attualmente rappresenta il team DTM attivo di maggior successo. Davvero i migliori prerequisiti per un progetto ambizioso come la XGT. In realtà si tratta di ben più di un progetto come un altro: "È stata la sfida in se stessa a spingerci a sviluppare questa auto esclusiva e completa. La XGT è la quintessenza della nostra competenza", ha spiegato Hans-Jürgen Abt. Perché non è stato per niente facile portare su strada la GT2, un'auto da corsa, dato che le esigenze del motorsport e del traffico automobilistico sono estremamente diverse. Sul serio.

"Dal progetto alla realizzazione sono passati due anni davvero intensi", ha commentato Thomas Biermaier, direttore generale di ABT Sportsline, che ha avuto l'idea della XGT in collaborazione con Ernst Christian Scherer, direttore generale di Scherer Sport, dopo un'entusiasmante corsa coronata dal successo. Hanno accarezzato il sogno di dare il via a questo progetto per qualche tempo. "I nostri ingegneri e meccanici hanno dovuto superare difficoltà notevoli". Il processo di approvazione, durato diversi mesi e a cui hanno partecipato circa 40 persone, ha oltrepassato l'ambito dello sviluppo di un veicolo convenzionale. Il punto principale: nell'aspetto, la versione su strada differisce solo marginalmente dall'auto da corsa Audi R8 LMS GT2. Ma la XGT non è un'auto supersportiva con il look di un'auto da corsa: è una vera auto da corsa omologata per la circolazione su strada.

Le modifiche tecniche apportate ai comparti della gestione termica, del software e del sistema diagnostico del veicolo, estremamente complesso, sono state implementate con accuratezza al fine di conservare il carattere dell'auto da corsa. Per l'utilizzo quotidiano si è provveduto a integrare il sistema di rifornimento carburante della serie, il quadro strumenti è stato modificato per l'uso civile e sono stati aggiunti freno a mano, chiusura centralizzata e persino una telecamera per la retromarcia e il blocco elettronico dell'accensione.

Il pannello di controllo è stato adattato all'uso su strada e comanda gli specchietti laterali dotati di regolazione elettrica, l'aria condizionata e gli indicatori di direzione.

