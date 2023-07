Aziende italiane di successo: la traiettoria di Ecoservice

Certificazioni di eccellenza, sostenibilità e innovazione i pilastri che fanno di Ecoservice l’azienda d’eccellenza che è oggi

Milano, 27 Giugno 2023. Nel panorama imprenditoriale italiano dei trasporti su gomma, molte sono le aziende che si sono distinte per la loro eccellenza e il loro successo. Tra queste spicca la Ecoservice SRL: un'azienda italiana attiva nel settore dei trasporti, della logistica e dell’intermediazione, che ha conquistato un posto di rilievo anche grazie alle Certificazioni acquisite e alla sua storia aziendale, che affonda le sue radici nel 1996 con un’unica mission: quella di erogare servizi di qualità, nel pieno rispetto dell’ambiente e della eco-sostenibilità dei propri processi, mediante una gestione etica e sociale d’impresa che si identifica non solo nel massimo rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche nel massimo coinvolgimento di tutti i lavoratori della Ecoservice Srl.

La storia di Ecoservice è caratterizzata da una solida crescita e da un'attenzione costante alla qualità e all'innovazione. Fondata oltre vent’anni fa, l'azienda ha iniziato come impresa di autotrasporti con un numero limitato di veicoli. Attraverso un impegno costante e l'eccellenza nell’erogazione dei propri servizi che da sempre la identificano, Ecoservice è cresciuta nel corso degli anni, ampliando la sua flotta ad un parco veicoli di oltre 250 mezzi e implementando i servizi offerti. In altre parole, l'azienda ha saputo cogliere le opportunità offerte dal mercato dei trasporti, rispondendo tempestivamente alle evoluzioni del settore e distinguendosi per la sua affidabilità e la sua capacità di fornire soluzioni personalizzate ai clienti.

A fare di lei un key player nazionale è stata proprio la mission aziendale sempre attenta alla sostenibilità ed innovazione dei propri servizi e infrastrutture. L'azienda, infatti, ha effettuato consistenti investimenti nella modernizzazione della flotta, mediante la scelta di veicoli a basso impatto ambientale Euro 6 e a GNL, così puntando ad un efficientamento energetico rispettoso dell’ambiente, in perfetta coerenza con i principi che da sempre contraddistinguono l’operato dell’Organizzazione.

Ciò ha consentito anche ai propri clienti e partners di abbattere i costi di gestione garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo nei servizi forniti.

La diversificazione della sua operatività aziendale e dei servizi offerti hanno sempre fatto da driver durante le congiunture economiche più vantaggiose degli ultimi decenni. Nell’ambito del miglioramento dei propri processi, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato, sottoponendolo a Certificazione da parte di terzi secondo gli standard 9001 (per la Qualità), 14001 (per l’Ambiente), 45001 (per la Sicurezza sui luoghi di lavoro), SA8000 (per l’etica), 37001 (per l’Anticorruzione), 39001 (per la Sicurezza stradale) e di registrazione EMAS riconosciuta dagli organi di controllo pubblici in materia di ambiente, adottando altresì un modello organizzativo come previsto dal D. Lgs. 231/01 e smi.

L'azienda è così riuscita ad ampliare i servizi offerti oltre il trasporto su strada, radunando attorno a sé tutta una serie di buone pratiche ascrivibili all’economia circolare.

Ecoservice, infatti, ha sviluppato competenze nell'ambito della logistica, potendo offrire oggi, oltre ai servizi di trasporto, anche una vasta gamma di servizi accessori quali, ad esempio, il noleggio di automezzi e/o attrezzature e un’innovativa officina meccanica aperta a terzi. Questa diversificazione dei servizi ha pertanto permesso all'azienda di ampliare la sua base di clienti ai quali sono offerte soluzioni sempre più complete, integrate e green.

La Ecoservice SRL si è affermata dunque come un'azienda italiana di successo nel settore dei trasporti non solo grazie alle certificazioni acquisite, alla storia di crescita contestualizzata all'attenzione per la qualità e l'innovazione, ma anche e soprattutto grazie alla lungimiranza imprenditoriale della sua dirigenza, sempre attenta alle opportunità che offre il mercato di riferimento e agli standard suggeriti da un'economia sempre più sostenibile.

La sua storia, pertanto, a buon diritto è connotata da una crescita costante e da una capacità permanente di adattarsi alle nuove sfide del mercato.

