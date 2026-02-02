Tribesigns premiata tra i Top 50 Emerging Overseas Consumer Brands di MeetBrands da BeyondClick e Ipsos

NEW YORK, 2 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Tribesigns, produttore e rivenditore di mobili riconosciuto a livello mondiale, ha recentemente conquistato un posto nella classifica dei Top 50 Emerging Overseas Consumer Brands (i migliori 50 marchi consumer emergenti all'estero) del 2025 di MeetBrands in occasione del Global Emerging Brands Digital Marketing Summit 2025.

Il vertice si è tenuto a Shenzhen, in Cina, il 16 gennaio 2026, dove la classifica dei migliori 50 marchi consumer emergenti all'estero del 2025 di MeetBrands è stato pubblicata congiuntamente da BeyondClick, fornitore di servizi di marketing digitale, e Ipsos, una società di ricerche di mercato e sociali a livello globale.

La classifica comprende otto principali categorie di prodotti consumer tra cui elettronica di largo consumo, accessori elettronici, elettrodomestici, bellezza e cura della pelle, casa e arredamento, apparecchi per la cura personale, abbigliamento moda, sport e outdoor, e mette in evidenza il crescente slancio e la competitività globale dei marchi consumer internazionali emergenti.

"Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento" ha dichiarato Peter Wang, CEO di Tribesigns. "Non solo conferma i nostri continui progressi nello sviluppo del marchio e nell'esecuzione operativa, ma ci incoraggia anche a rimanere agili e resilienti mentre ci muoviamo in un mercato globale in costante evoluzione e perseguiamo una crescita sostenibile a lungo termine".

Il giorno prima, il 15 gennaio 2026, si sono tenuti a Shanghai, in Cina, i 2026 PR Newswire Communications Awards dove Tribesigns ha ricevuto il premio PR Newswire Excellence in Multichannel Communications Award 2026 da Cision e PR Newswire, che ha riconosciuto l'approccio strategico e innovativo dell'azienda alla comunicazione internazionale del marchio nel settore dell'arredamento per la casa.

La conquista di due riconoscimenti in rapida successione dimostra la crescente presenza del marchio Tribesigns e rafforza la sua strategia aziendale a lungo termine. In futuro, Tribesigns continuerà a perseguire la mission del marchio, mettendo i clienti al primo posto, mantenendo un forte impegno per la qualità e offrendo soluzioni di arredamento dal design unico che rispondono alle esigenze legate a uno stile di vita reale.

Informazioni su Tribesigns

Tribesigns è un'azienda di design e produttore di mobili di portata globale. Con la linea di prodotti "Designed for Life", la sua filosofia riflette l'attenzione a preferenze di stile di vita individuali e a scelte di design rispettose dell'ambiente.

Tribesigns è ampiamente riconosciuta per il design dei suoi mobili, unici e raffinati. Molti dei suoi ultimi modelli sono sviluppati in esclusiva per il marchio, offrendo pezzi originali che combinano individualità, artigianalità e un fascino estetico che dura nel tempo.

Per ulteriori informazioni su Tribesigns, visitare il sito https://tribesigns.com/ , Amazon, B2B, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest e TikTok.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872492/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2872491/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/tribesigns-premiata-tra-i-top-50-emerging-overseas-consumer-brands-di-meetbrands-da-beyondclick-e-ipsos-302675138.html

