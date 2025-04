Trustpilot presenta nuove funzionalità per aiutare le aziende a valorizzare al meglio le opinioni dei consumatori e accelerare la crescita

Le nuove funzionalità permettono ai brand di ottenere di più dalle recensioni e trasformare la fiducia in un vantaggio competitivo

MILANO, 2 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Trustpilot, la piattaforma globale di recensioni dei consumatori, annuncia oggi il lancio di nuove funzionalità che permettono di andare oltre il semplice feedback dei clienti, permettendo alle aziende di trasformare la fiducia in azioni concrete. Questi strumenti aiutano le aziende a mettere in evidenza le recensioni verificate dei clienti esattamente dove e quando contano di più, con l'obiettivo di aumentare le conversioni e mantenere la fidelizzazione attraverso interazioni mirate e pertinenti. Inoltre, queste nuove funzionalità colmano il divario tra i team di marketing e customer experience, fornendo loro informazioni e strumenti condivisi per creare relazioni più solide, tassi di conversione più elevati e migliorare la salute complessiva del business.

La fiducia dei clienti può determinare le sorti di un marchio. Secondo il Trust Survey 2024 di PWC, il 93% dei dirigenti aziendali concorda sul fatto che costruire e mantenere la fiducia abbia un impatto positivo sui risultati finanziari. A conferma di questo, il 46% dei consumatori dichiara di spendere di più per i brand di cui si fida e il 28% sarebbe addirittura disposto a pagare un supplemento.

I brand dispongono di un'enorme quantità di dati - recensioni in stelle, punteggi NPS (Net Promoter Score), risultati di sondaggi, coinvolgimento social - ma la trasformazione di questi dati in strategie attuabili è l'anello mancante. Infatti, secondo la stessa indagine sulla fiducia condotta da PwC, il 90% dei dirigenti aziendali è convinto che i clienti ripongano grande fiducia nella loro azienda, mentre solo il 30% dei consumatori lo conferma davvero.

"La fiducia non è qualcosa che le aziende dovrebbero semplicemente raccogliere ma qualcosa che può portare ad azioni concrete", ha dichiarato Alicia Skubick, Chief Customer Officer di Trustpilot. "Quando le aziende mettono in evidenza il proprio TrustScore nelle campagne pubblicitarie o migliorano i processi interni per rispondere alle esigenze dei clienti, stanno trasformando la voce dei consumatori in risultati concreti per il business. Queste funzionalità permetteranno alle aziende di fare un ulteriore passo avanti, valorizzando ancora di più gli insight e il valore che ne deriva".

Le nuove funzionalità Trustpilot permettono ai brand di trasformare le recensioni in una preziosa fonte di dati su clienti, mercato e concorrenza. Questi insight possono contribuire a rafforzare le vendite, consolidare le relazioni con i clienti e, in ultima analisi, supportare il miglioramento continuo del business. Le nuove soluzioni consentono ai clienti di Trustpilot di:

Abbiamo apprezzato particolarmente la funzione Statistiche approfondite per la sua capacità di fornire una panoramica chiara e immediata delle nostre performance" commenta Laura Stiglich, Digital Manager di Sorgenia. "In un contesto in cui la fiducia dei consumatori è cruciale, avere una visione così accessibile ci permette di comprendere rapidamente l'impatto delle nostre azioni e di prendere decisioni più informate per migliorare le conversion e la fidelizzazione.

Molte aziende riconoscono il valore della fiducia dei clienti, ma faticano a trasformare il feedback ricevuto in azioni concrete e di valore. Le nuove funzionalità di Trustpilot cambiano questo scenario, offrendo ai brand gli insight necessari per costruire un business davvero basato sulla fiducia dei propri clienti.

A proposito di Trustpilot

Trustpilot è nata nel 2007 con un'idea semplice ma potente, oggi più attuale che mai: essere il simbolo universale della fiducia, unendo consumatori e aziende attraverso le recensioni. Trustpilot è aperto, indipendente e imparziale: aiuta i consumatori a fare le scelte giuste e le aziende a creare fiducia, crescere e migliorare. Oggi, Trustpilot conta oltre 300 milioni di recensioni sulla piattaforma e 64 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo, con 140 miliardi di impression annue su Trustbox, e i numeri continuano a crescere. L'azienda ha più di 1.000 dipendenti e la sede centrale è a Copenaghen, con uffici ad Amsterdam, Denver, Edimburgo, Amburgo, Londra, Melbourne, Milano e New York.

