TWS Technology Parteciperà a EES Europe 2025 e Lancerà una Campagna di Incentivi per la Firma per Sostenere la Transizione Energetica in Europa

MONACO, 17 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Come fornitore professionale globale di soluzioni ESS, TWS Technology sarà presente a EES Europe 2025, che si terrà dal 7 al 9 maggio in Munich, Germania (Stand n. C3.219), dove presenterà le sue soluzioni di stoccaggio energetico di nuova generazione, progettate per scenari su larga scala e commerciali. Contemporaneamente, TWS lancerà la "Signing Incentive Campaign" durante l'evento.

Portafoglio ESS Intelligente per Tutti gli Scenari, Spingendo la Trasformazione Verde

Come partner affidabile nella transizione energetica, TWS Technology esplora continuamente i progressi nella tecnologia di stoccaggio e ottimizza le soluzioni applicative. Con un portafoglio completo di prodotti ESS, TWS Technology risponde in modo preciso alle diverse esigenze energetiche sui lati della produzione, della rete e dell'utente finale.

Comprendendo che ogni esigenza del cliente è unica, TWS offre servizi gratuiti di progettazione ESS personalizzata, fornendo soluzioni di stoccaggio professionali, efficienti ed ecologiche che affrontano le sfide dei clienti e migliorano le performance economiche, contribuendo alla transizione energetica in Europan.

Tutti i prodotti hanno ottenuto certificazioni tra cui IEC62619, IEC63056, IEC62477, IEC62933, IEC61000 e UN38.3. Questi sistemi sono già in funzionamento con successo in progetti in Germania, Paesi Bassi, Sud Africa, ecc., supportando la trasformazione verde nei settori della manifattura e dell'agricoltura.

Campagna di Incentivi per la Firma a Tempo Limitato, Accelerando la Collaborazione sul Mercato

Durante l'evento, TWS lancerà la "Signing Incentive Campaign" per premiare i partner impegnati:

Campagna #1: I clienti che firmeranno contratti e completeranno il pagamento anticipato (compresi i clienti referenziati) riceveranno una stazione di energia portatile Arkpax in omaggio (del valore di €1.799).

Campagna #2: I clienti con contratti superiori a €500.000 e pagamento anticipato completato riceveranno gratuitamente un armadio ESS Max-Pro.

Entrambe le campagne sono indipendenti e valide dal 7 maggio al 28 luglio 2025.

Per ulteriori dettagli, contattare TWS Technology:

Email: infoess@tws.comLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tws-technology-essSito web: www.tws.com

