Ultima occasione per accaparrarti le incredibili offerte del Black Friday sui migliori robot aspirapolvere Narwal.

Approfittane prima che sia troppo tardi! Su Narwal Italia troverai robot aspirapolvere premium scontati, l'idea regalo ideale per tutti!

SHENZHEN, Cina, 29 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Narwal, leader globale nella tecnologia dei robot aspirapolvere, offre una vasta gamma di offerte e sconti imbattibili sul suo ecosistema di robot aspirapolvere premium in occasione del Black Friday e del Cyber Monday. Queste offerte a tempo limitato saranno disponibili fino al 2 dicembre su Amazon Italia e nello store ufficiale di Narwal Italia.

Narwal Freo X Ultra: goditi una pulizia perfetta senza pensieri, ad un prezzo imbattibile di 599€!

Fai acquisti su Narwal e Amazon.

Il Freo X Ultra è ora disponibile a un prezzo promozionale di 599€, con un notevole sconto di 200€ rispetto al prezzo originale di 799€. Questa offerta competitiva ti permette di vivere un'esperienza di pulizia robotizzata di alta qualità, grazie alla tecnologia all'avanguardia di Narwal. Lanciato nel 2024, il Freo X Ultra ti permette di avere una casa impeccabile con il minimo sforzo, progettato per chi ha poco tempo e desidera un aiutante di pulizia efficace e senza problemi. La stazione di ricarica all-in-one ti libera dalle incombenze di pulizia, mentre la spazzola anti-groviglio certificata TÜV Rheinland garantisce che l'aspirapolvere robot non si blocchi con peli di animali o sporco.

Narwal Freo Z Ultra: Risparmio massimo sul modello premium!

Fai acquisti su Narwal e Amazon.

Il Narwal Freo Z Ultra, normalmente venduto a €949, è protagonista del Black Friday con uno sconto eccezionale di €150! Approfitta di questa offerta limitata e acquista il tuo Freo Z Ultra a soli €799.

Questo modello top di gamma è perfetto per le famiglie con bambini o animali domestici, in grado di affrontare senza sforzo anche le pulizie più impegnative. Una caratteristica distintiva del Freo Z Ultra è l'innovativa tecnologia di evitamento ostacoli, basata su doppie telecamere RGB e chip AI. Questo sistema avanzato permette al robot di rilevare oggetti, come mobili o cavi di ricarica, con precisione millimetrica ed evitarli senza problemi.

Con il Freo Z Ultra, puoi lasciare che il tuo robot aspirapolvere si occupi della pulizia senza dover preparare preventivamente la casa, garantendo una pulizia accurata e liberandoti da ogni preoccupazione.

Con Narwal, non solo prodotti premium, ma la soluzione ideale per ogni esigenza domestica!

Narwal offre prodotti premium e una vasta gamma di robot aspirapolvere adatti ad ogni esigenza. Il modello Freo costa ora 439€, invece di 499€, mentre il Freo X Plus è ora a 239€, con un risparmio di 40€. Approfitta degli sconti esclusivi su tutta la gamma Narwal di robot e accessori: tecnologia e design di qualità a prezzi vantaggiosi. Liberati dal peso delle pulizie domestiche grazie a un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

