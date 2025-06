UltraSolar lancia la sua Comunità Energetica Nazionale

Latina, 17 giugno 2025. Ultrasolar compie un nuovo passo decisivo nel mondo dell’energia sostenibile con la nascita della sua Comunità Energetica Nazionale, un’iniziativa già attiva e operativa che si propone di rivoluzionare l’accesso all’autosufficienza energetica nei comuni sotto i 50.000 abitanti. Un’offerta pensata dall’azienda per essere non solo conveniente, ma anche completa e affidabile nel tempo.

“Il nostro obiettivo principale è offrire un’opportunità concreta e vantaggiosa a chi vive nei piccoli centri italiani – spiega Fabio Iudicone amministratore di Ultrasolar, con sede a Latina – attraverso un pacchetto di incentivi senza precedenti: il 40% di finanziamento a fondo perduto, una detrazione fiscale del 50% sui sistemi di accumulo e incentivi garantiti per vent’anni”.

La Comunità Energetica di UltraSolar è già una realtà consolidata e molte famiglie stanno beneficiando concretamente dei vantaggi. Entrare a fare parte della Comunità è semplice. “Chi aderisce entra nella nostra rete, anche solo portando un consumatore – sottolinea Iudicone –. L'iniziativa è funzionante e reale. Utilizziamo solo prodotti di altissima qualità: i nostri impianti sono equipaggiati con i pannelli Vision 5.0 di SolarWatt, il top di gamma, garantiti per 30 anni. Inoltre, estendiamo la garanzia su inverter e batterie fino a 20 anni. Una copertura così estesa è molto rara sul mercato e rappresenta un impegno forte verso i nostri clienti”.

E per facilitare ulteriormente l’adesione, Ultrasolar ha previsto anche una formula di pagamento dilazionata: “La prima rata si può pagare anche sei mesi dopo l’installazione. Questo per dare a tutti la possibilità di iniziare a risparmiare da subito, senza pressioni economiche iniziali”, conclude Fabio Iudicone.

Con questa iniziativa, Ultrasolar dimostra ancora una volta la sua visione lungimirante: portare energia pulita, indipendenza energetica e vantaggi economici reali nelle case degli italiani, partendo proprio da quei territori spesso meno serviti ma ricchi di potenziale. Una comunità energetica che non è solo un’idea, ma una realtà che cresce giorno dopo giorno.

L’azienda UltraSolar di Latina è una realtà di grande esperienza che si distingue sul panorama nazionale per risultati efficaci e con alto livello di innovazione.

