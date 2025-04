Un nuovo sondaggio indica un punto di svolta globale per quanto riguarda l'atteggiamento delle aziende nei confronti della transizione alle energie rinnovabili

LONDRA, 22 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Un sondaggio globale di portata storica condotto tra dirigenti aziendali di 15 Paesi mostra un sostegno schiacciante a una rapida transizione dai combustibili fossili all'energia elettrica rinnovabile.

I dati indicano un punto di svolta globale, con il 97% dei dirigenti delle aziende di medie e grandi dimensioni che sostengono l'abbandono del carbone e degli altri combustibili fossili, mentre quasi il 78% sostiene la transizione a un sistema di energia elettrica basato sulle rinnovabili entro il 2035.

Mentre i leader mondiali completano la prossima tornata di piani nazionali sul clima, il messaggio delle aziende è inequivocabile – l'energia rinnovabile è la strada migliore per la crescita economica, la sicurezza energetica e la competitività a lungo termine.

Il sondaggio, condotto nelle principali economie e nei mercati emergenti da Savanta e commissionato da E3G, Beyond Fossil Fuels e We Mean Business Coalition, sottolinea un'accelerazione della transizione delle aziende dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Il report Powering up: Business perspectives on shifting to renewable electricity serve anche da monito – la maggior parte delle aziende ritiene che si trasferiranno se i governi non interverranno.

Sono stati intervistati dirigenti aziendali in Australia, Brasile, Canada, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Polonia, Sudafrica, Corea del Sud, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.

