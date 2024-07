Una corretta idratazione è il segreto di un allenamento efficace

Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, spiega l'importanza di mantenersi idratati durante l'attività sportiva

Milano, 26 luglio 2024 – L'acqua è essenziale per la vita e per il mantenimento dello stato di salute generale dell'organismo, soprattutto durante la pratica sportiva, poiché il corpo perde liquidi attraverso la sudorazione, rendendo necessario reintegrarli per evitare di incorrere nella disidratazione.

È noto che l'esercizio fisico e l’assunzione della giusta quantità di acqua migliorano la qualità della vita delle persone, con benefici sia fisici che mentali. Al contrario invece, una vita sedentaria e la disidratazione, possono portare all'aumento di malattie molto comuni come il diabete e i disturbi cardiovascolari.

“Assumere liquidi in quantità adeguata porta benefici alla funzionalità del cuore, del cervello, dei reni, dell'apparato digerente e delle articolazioni. – spiega il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation. – L'acqua, attraverso il sangue, contribuisce al trasporto di nutrienti e ossigeno ai tessuti e agli organi e, grazie alla sudorazione, aiuta a mantenere la temperatura corporea stabile”.

Idratarsi correttamente è fondamentale soprattutto per gli sportivi poiché, durante l’esercizio, il corpo genera calore e produce sudore per mantenere la temperatura costante, con una notevole perdita di acqua e sali minerali come sodio, potassio e magnesio. La mancanza di idratazione può provocare stanchezza precoce, debolezza muscolare, crampi, ridotta resistenza alla fatica e un aumento della frequenza cardiaca, tutte condizioni che peggiorano le prestazioni fisiche.

“Le acque ideali per gli sportivi sono quelle minerali con un residuo fisso superiore a 1.500 mg per litro, che garantiscono un maggior apporto di Sali perché sono ricche di sostanze come sodio, magnesio, potassio e calcio, la cui assimilazione avviene in tempi più lunghi. Queste acque sono quindi ideali anche per il recupero degli atleti, dopo l’attività sportiva” Conclude il Professore.

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo delle bevande non alcoliche in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti.

Sanpellegrino, come principale produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità. Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita.

