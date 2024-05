Unicusano: alla scoperta del rapporto tra populismo e nuove forme di comunicazione

2 maggio 2024. Giovedì 9 maggio 2024 alle ore 10.30, presso l’Università Niccolò Cusano, si terrà la presentazione del libro “Populism, Twitter and the European Public Sphere. Social Media Communication in the EP Elections 2019” (edito da Palgrave, 2024). Un importante volume sul rapporto tra populismo e nuove forme di comunicazione digitale, tra rischi e opportunità.

Il seminario si inserisce all’interno del PRIN “2FACEDemocracy: Transparency and secrecy in the history of political ideas in the modern and contemporary age (CUP del Progetto: F53D23000780008).

Parteciperanno all'evento la prof.ssa Emilia Palonen dell'Università di Helsinki, il prof. Alberto Clerici (Unicusano), il prof Dario Quattromani (Link University), il prof. Roberto De Rosa (Unicusano).

Ufficio stampa