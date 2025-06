Uno studio peer-reviewed su Nature Scientific Reports dimostra la riduzione non invasiva del grasso utilizzando la tecnologia basata sull'energia di Alma

CAESAREA, Israele, 24 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Uno studio appena pubblicato e sottoposto a revisione paritaria sulla rivista Nature Scientific Reports, parte del prestigioso Nature Portfolio, presenta convincenti prove cliniche sull'efficacia della tecnologia non invasiva basata sull'energia per la riduzione del grasso addominale. Lo studio ha dimostrato riduzioni statisticamente significative dello spessore dello strato di grasso addominale nelle donne coreane affette da obesità addominale, in seguito a una serie di trattamenti con ultrasuoni e radiofrequenza utilizzando la piattaforma Accent Prime di Alma.

Condotta presso l'ospedale universitario Ewha Womans di Seul dal dott. Yeo Ju Sohn e dal dott. Hyejin Chun del dipartimento di medicina generale presso la facoltà di medicina dell'università Ewha Womans, la ricerca ha confermato una riduzione misurabile dello strato di grasso grazie a ecografie e valutazioni della circonferenza della vita. I pazienti hanno segnalato un elevato livello di soddisfazione e una tolleranza costantemente elevata durante l'intero protocollo di trattamento, senza l'osservazione di eventi avversi.

Questa pubblicazione giunge in un momento in cui l'obesità addominale è sempre maggiormente riconosciuta come una delle cause principali delle malattie cardiovascolari e della sindrome metabolica, sia in Corea del Sud che a livello globale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 1 miliardo di persone in tutto il mondo soffrono di obesità, un importante fattore di rischio per il diabete di tipo 2, le malattie cardiovascolari e la mortalità prematura. Con l'aumento dei tassi di obesità, aumenta anche l'urgenza di trovare opzioni terapeutiche sicure, efficaci e accessibili, che vadano oltre l'intervento chirurgico.

"Questo studio evidenzia il ruolo in evoluzione delle modalità non invasive nel rimodellamento del corpo e ribadisce la loro potenziale importanza nel contesto più ampio della salute e del benessere", ha affermato Lior Dayan, CEO di Alma. "Questa nuova pubblicazione rinsalda le basi scientifiche a supporto delle tecnologie Alma e dimostra il nostro impegno nel promuovere un'innovazione che dia priorità alla sicurezza del paziente, migliori l'esperienza di trattamento e resti al passo con le mutevoli esigenze dei pazienti moderni."

Accent Prime combina tecnologie proprietarie di ultrasuoni e radiofrequenza per offrire trattamenti personalizzati e non invasivi per il rimodellamento del corpo, il rassodamento della pelle e il ringiovanimento del viso. La piattaforma detiene il marchio CE ed è approvata per il trattamento di diverse indicazioni, tra cui il rimodellamento del viso e del corpo, il rassodamento della pelle, la riduzione della cellulite e il ringiovanimento della pelle. Largamente adottata dalle principali cliniche in tutto il mondo, Accent Prime offre protocolli flessibili e basati su combinazioni, che supportano strategie di trattamento personalizzate per diversi tipi di pelle e aree del corpo, senza bisogno di interventi chirurgici o tempi di recupero. Queste tecnologie proprietarie di ultrasuoni e radiofrequenza sono state clinicamente convalidate anche in altri prodotti della serie Body Contouring di Alma, come Alma PrimeX.

Informazioni su Alma

Alma, forte di oltre 25 anni di innovazione, è leader mondiale nelle soluzioni di medicina estetica. Forniamo ai professionisti gli strumenti con cui offrire ai pazienti trattamenti sicuri, efficaci e in grado di cambiarne la vita, grazie a soluzioni all'avanguardia e clinicamente testate come dispositivi laser, diagnostica, iniettabili e prodotti per la cura della pelle avanzati e basati sull'energia. I pluripremiati prodotti Alma hanno stabilito un nuovo punto di riferimento nel settore dell'estetica medica, sia in termini di eccellenza clinica, sia di innovazioni rivoluzionarie.

