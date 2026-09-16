UPPAbaby e Britax Römer uniscono le forze per ridefinire l'esperienza dei seggiolini auto per bambini

La collaborazione riunisce aree complementari di competenza, unendo la leadership di Britax nella sicurezza dei bambini in auto e nell'innovazione ergonomica con l'approccio funzionale di UPPAbaby al design, ai materiali di alta qualità e alla perfetta integrazione dei sistemi di viaggio nel nuovo BABY-SAFE PRO.

ROCKLAND, Massachusetts e FORT MILL, North Carolina, 16 settembre 2026 /PRNewswire/ -- UPPAbaby e Britax Römer hanno annunciato oggi il lancio di UPPAbaby x Britax Römer BABY-SAFE PRO, un nuovo seggiolino auto per bambini nato da una visione condivisa per offrire ai genitori un'esperienza più consapevole dal primo viaggio verso casa agli spostamenti quotidiani con il bambino.

Due marchi con aree complementari di competenza si riuniscono per ridefinire l'esperienza dei seggiolini auto per bambini. Britax Römer vanta una lunga esperienza nella sicurezza dei bambini in auto, nell'ingegneria ergonomica e nell'innovazione dei seggiolini auto per bambini, mentre UPPAbaby ha all'attivo due decenni di progettazione di articoli di alta gamma per bambini per le famiglie americane, con particolare attenzione al design funzionale, ai materiali di alta qualità e ai sistemi di viaggio integrati. Insieme, i marchi uniscono i loro distinti punti di forza nel nuovo BABY-SAFE PRO per creare un'esperienza più confortevole e pratica dall'auto al passeggino.

"Le migliori innovazioni avvengono quando le competenze complementari convergono intorno a una comprensione condivisa di ciò di cui le famiglie hanno bisogno", ha affermato Amy Alabaster, Chief Revenue Officer. "Ci siamo concentrati sulla progettazione di prodotti che rendono la vita con un bambino più integrata e Britax offre una competenza di livello eccezionale nella sicurezza dei bambini in auto e nell'ingegneria dei seggiolini auto. Insieme, abbiamo individuato l'opportunità di creare un seggiolino auto per bambini che riunisca questi punti di forza in un modo che sia considerato realmente funzionale sia per il bambino che per i genitori".

Progettato attorno al comfort del bambino

Al centro di BABY-SAFE PRO c'è l'Ergo Recline di Britax Römer, che consente al seggiolino per bambini di portarsi in una posizione più orizzontale ed ergonomica. La posizione reclinabile è progettata per sostenere lo sviluppo sano della colonna vertebrale e contribuire a mantenere aperte le vie aeree del bambino, offrendo ai genitori la flessibilità di regolare la posizione del bambino durante il viaggio. L'inclinazione può essere regolata rapidamente, indipendentemente dal fatto che il seggiolino si trovi all'interno o all'esterno del veicolo.

Il BABY-SAFE PRO è progettato per essere utilizzato dalla nascita fino a circa 15 mesi, per bambini di 40-85 cm e di peso fino a 13 kg. Con un peso di 3,9 kg, è anche il seggiolino per bambini più leggero di Britax Römer, il che aiuta i genitori ad affrontare le numerose sfide della vita quotidiana con un neonato.

"Il BABY-SAFE PRO rappresenta l'impegno di Britax Römer a coniugare la sicurezza avanzata dei bambini in auto con il comfort ergonomico", ha dichiarato Chelsea Deager, General Manager SBU per seggiolini auto di Britax Römer. "Attraverso questa collaborazione, uniamo la nostra tecnologia consolidata per i seggiolini per bambini ai tessuti di alta qualità e all'ecosistema dei passeggini di UPPAbaby. Ciò consente a più famiglie di utilizzare il BABY-SAFE PRO approfittando al contempo di una transizione senza soluzione di continuità tra auto e passeggino".

Dall'auto al passeggino, senza soluzione di continuità

La collaborazione va oltre il seggiolino auto stesso. Il BABY-SAFE PRO è progettato per integrarsi nell'ecosistema UPPAbaby, fissandosi al Vista®, il nostro passeggino singolo per eccellenza, e al Cruz®, il nostro mezzo di trasporto quotidiano fin dalla nascita, con pratici adattatori disponibili per il passeggino da viaggio Minu® e il passeggino all-terrain Ridge®. Ciò consente ai genitori di trasferire il bambino dall'auto al passeggino senza alcuna difficoltà.

Il seggiolino è dotato di tessuti UPPAbaby DualTech™, che adattano l'approccio del materiale di alta qualità del marchio alla piattaforma Britax per seggiolini per bambini. Accompagnato da dettagli funzionali, tra cui imbottiture di supporto, un'impugnatura regolabile e una cappotta extra-grande, il BABY-SAFE PRO è progettato per offrire un'esperienza confortevole per il bambino e semplificare la vita quotidiana ai genitori.

"Quando pensiamo all'innovazione nei prodotti per bambini, non si tratta solo di aggiungere un'altra funzionalità, ma di capire come quella funzionalità cambia l'esperienza per una famiglia", ha dichiarato Jennifer Mullins, vicepresidente di Product Marketing. "Ergo Recline è un ottimo esempio di questa filosofia. Sia in macchina che sul passeggino, consentendo al seggiolino di portarsi in una posizione più orizzontale ed ergonomica, possiamo favorire meglio il posizionamento del bambino offrendo ai genitori flessibilità durante tutto il giorno".

Due esperti. Una visione condivisa.

UPPAbaby x Britax Römer BABY-SAFE PRO rappresenta la prima collaborazione tra i due marchi, che riunisce aree complementari di competenza per creare un prodotto progettato attorno alle realtà della vita con un neonato: cambi frequenti, esigenze mutevoli e il desiderio di mantenere il bambino comodo da una destinazione all'altra.

UPPAbaby x Britax Römer BABY-SAFE PRO sarà disponibile a partire dal novembre 2026 in Europa, Regno Unito e Cina.

Informazioni su UPPAbaby

Fondata nel 2006, UPPAbaby è un marchio leader di articoli di alta gamma per bambini impegnato a creare prodotti progettati con cura che semplificano la vita con i bambini. Da passeggini e seggiolini per auto a prodotti e accessori per la casa, UPPAbaby combina funzionalità innovative, materiali di alta qualità e design moderno per creare prodotti realizzati per lo stile di vita odierno delle famiglie. Concentrandosi su dettagli funzionali e un'esperienza utente elevata, UPPAbaby continua ad innalzare gli standard per gli accessori indispensabili per la genitorialità moderna.

Per ulteriori informazioni, visita il sito uppababy.com.

Informazioni su Britax Römer

Per più di 60 anni, Britax si è dedicata a una missione: proteggere ciò che conta di più, i vostri figli. Leader mondiale nel settore della mobilità dei bambini, Britax progetta e produce seggiolini per auto, passeggini e sistemi di viaggio di alta gamma a cui si affidano milioni di genitori in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visita il sito britax.com.

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