UST e Italdesign uniscono design, ingegneria e IA per plasmare il futuro della mobilità

UST acquisisce una quota di maggioranza in Italdesign per unire l'iconica tradizione del design e dell'ingegneria di Italdesign alle competenze di UST nell'IA, nell'ingegneria e nella trasformazione

ALISO VIEJO (California) e MONCALIERI (Italia), 7 settembre 2026 /PRNewswire/ -- UST, azienda leader nelle soluzioni per l'IA e la trasformazione tecnologica, ha completato l'acquisizione acquisizione della quota di maggioranza di Italdesign dal Gruppo Audi. In un momento in cui l'industria automobilistica si muove rapidamente verso veicoli definiti dal software, abilitati dall'IA e sempre più connessi, la partnership unisce la fama mondiale di Italdesign nel campo del design e dell'ingegneria con i punti di forza della statunitense UST nell'ingegneria automotive, nell'IA, nei veicoli definiti dal software (SDV) e nella progettazione di ecosistemi digitali. Insieme, le due aziende aiuteranno i costruttori ad affrontare la crescente complessità della mobilità di prossima generazione, accelerando l'innovazione dal concept fino alla produzione.

La partnership riflette la visione condivisa che il futuro della mobilità sarà plasmato dalla convergenza tra design, ingegneria, software e intelligenza artificiale, mantenendo al contempo la creatività umana al centro dell'innovazione.

Da quasi sessant'anni, Italdesign contribuisce a progettare alcuni dei veicoli più iconici e riconoscibili al mondo, grazie alla sua combinazione unica di creatività nel design ed eccellenza ingegneristica Insieme alle competenze di UST nell'IA, nell'ingegneria digitale e nei veicoli definiti dal software (SDV), la partnership crea nuove opportunità per progettare, sviluppare e realizzare prodotti intelligenti e connessi che definiranno la mobilità di prossima generazione.

«Non abbiamo investito in Italdesign semplicemente per le sue competenze. Abbiamo investito per le sue persone, per la sua tradizione e per la sua straordinaria reputazione nel trasformare idee audaci in prodotti di livello mondiale. Unendo le rinomate capacità di Italdesign nel design e nell'ingegneria con l'esperienza di UST nell'ingegneria digitale, nell'IA e nella trasformazione tecnologica, stiamo costruendo una piattaforma che contribuirà a plasmare il futuro della mobilità», ha dichiarato Vijay Padmanabhan, Chief Financial Officer, UST.

«I nostri clienti hanno sempre più bisogno di partner in grado di connettere design, ingegneria, software e intelligenza artificiale. Insieme a Italdesign, aiuteremo i nostri clienti a passare dal concept alla produzione più rapidamente, preservando la creatività e l'eccellenza ingegneristica che definiscono i grandi prodotti», ha dichiarato Gilroy Mathew, Chief Operating Officer, UST.

«In questa partnership portiamo quasi 60 anni di esperienza e una credibilità unica nell'industria automotive globale. Continueremo a operare come Italdesign, con i valori e le competenze che ci contraddistinguono, sulla base di un approccio olistico e multidisciplinare e di una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità, beneficiando al contempo della dimensione globale, delle competenze nel campo dell'ingegneria digitale, delle potenzialità dell'IA e del portafoglio clienti globale di UST», ha dichiarato Antonio Casu, Chief Executive Officer, Italdesign.

Chi è UST

Dal 1999, UST lavora al fianco delle migliori aziende al mondo per generare un forte impatto attraverso la trasformazione. Spinta dalla tecnologia e guidata dall'IA, l'azienda con sede principale negli Stati Uniti si ispira alle persone e ai propri valori per collaborare con i clienti dalla progettazione all'operatività. Le nostre soluzioni digitali basate sull'IA, le piattaforme proprietarie, l'ingegneria, la R&S, i prodotti e l'ecosistema dell'innovazione trasformano sfide cruciali in risultati di business concreti e rivoluzionari. Infondiamo esperienza, innovazione e agilità nelle organizzazioni dei nostri clienti attraverso una profonda conoscenza del settore e un approccio orientato al futuro, offrendo un valore misurabile e un cambiamento duraturo positivo per loro, i loro clienti e le comunità di tutto il mondo. Insieme a oltre 30.000 dipendenti in più di 30 paesi, lavoriamo per generare un impatto senza confini, che si riflette positivamente sulla vita di miliardi di persone. Sito web: www.UST.com.

Chi è ITALDESIGN

Italdesign è leader mondiale nel car design, nell'ingegneria del veicolo e nello sviluppo prodotto, con quasi 60 anni di innovazione alle spalle. Con sede a Moncalieri (Torino) e un team di oltre 1.300 professionisti in 10 sedi internazionali, l'azienda offre soluzioni end-to-end e verticalmente integrate che spaziano dal concept design alla produzione in serie limitata e ultra-limitata, coniugando competenze avanzate in elettronica, digitalizzazione e nuove forme di mobilità. Accanto alla sua consolidata storia nell'automotive, Italdesign ha sviluppato oltre 1.000 progetti di industrial design e trasporti, ed è attiva nell'estendere le proprie competenze verso settori ad alta innovazione, tra cui l'aerospazio e la robotica.

Sito web: www.italdesign.it

Contatti, UST:Media.relations@ust.com

Stephanie Rosenfeld+1 (949) 627-1941

Merrick Laravea+1 (949) 416-6212

Neha Misri+44-7341787926

Contatti, Italdesign:

pr@italdesign.it

Franco Bayfranco.bay@italdesign.it+39 333 7897749

Lorenza Cappellolorenza.cappello@italdesign.it

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