La nuova innovazione, in attesa di brevetto, offre ai settori regolamentati output generati dall'AI tracciabili e verificati

ZUG, Svizzera, 17 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Validix, azienda impegnata nello sviluppo di soluzioni per la governance delle affermazioni generate dall'AI in ambito aziendale, ha presentato oggi la propria Atomic Claim Architecture, una nuova invenzione in attesa di brevetto che cambia il modo in cui le organizzazioni governano i contenuti prodotti dall'AI generativa.

La Validix Atomic Claim Architecture è un livello di governance sicuro, indipendente e complementare ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). L'architettura definisce i limiti di ciò che tali modelli possono generare e verifica i contenuti prima della loro pubblicazione. Il modello in sé non viene modificato; le organizzazioni possono quindi applicare l'architettura agli strumenti di AI che già utilizzano o che intendono implementare in futuro.

L'AI generativa è in grado di produrre contenuti in modo rapido e convincente, ma può anche riportare fatti errati o inventarli, come avviene nei casi di allucinazione. Nei settori regolamentati, una singola affermazione non supportata può portare a provvedimenti normativi, perdite finanziarie, esposizione a rischi legali e danni reputazionali, e il rischio aumenta con ogni nuovo contenuto prodotto dall'AI.

Validix garantisce un monitoraggio continuo delle prove . In pratica, ciò significa che i team di marketing e vendita possono verificare le proprie comunicazioni attraverso la piattaforma Validix per accertarsi che le informazioni siano supportate da prove aggiornate.

Perché questo è importante per i settori regolamentati

Nei settori regolamentati, l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni non sono soltanto una questione di fiducia, ma rappresentano un requisito fondamentale sia dal punto di vista aziendale che normativo. Solo nel settore farmaceutico, dal 2010 le aziende hanno subito a livello globale oltre 66 miliardi di dollari* in sanzioni normative e accordi transattivi , il che dimostra le significative conseguenze finanziarie, dalle violazioni della compliance, tra cui affermazioni fuorvianti, informazioni inesatte o omissioni.

Lluis Pallarès, cofondatore di Validix, ha dichiarato: «Ogni organizzazione che utilizza l'AI per comunicare si assume la responsabilità di ciò che la tecnologia afferma a suo nome. Questa responsabilità non può essere delegata a un modello linguistico. La nostra architettura, in attesa di brevetto, trasforma le prove in limiti vincolanti rispetto a ciò che l'AI è autorizzata ad affermare e rende la pubblicazione una decisione separata e controllata, senza richiedere modifiche ai modelli di AI esistenti. L'AI genera. Validix governa».

«Validix è progettato per accelerare la revisione da parte degli esperti, non per sostituirla: i revisori possono consultare le prove alla base di ogni affermazione e mantengono l'ultima parola », ha aggiunto Pallarès.

La prima applicazione di Validix, realizzata per i team che creano, revisionano e monitorano contenuti nel settore delle scienze della vita, è già in uso presso un'azienda farmaceutica a seguito di un progetto pilota.

Validix prevede di lanciare la propria piattaforma commerciale all'inizio del 2027 e sta avviando un numero limitato di partnership pilota nei settori regolamentati.

Come funziona?

L'architettura Validix suddivide le prove in "Atoms", ovvero piccole unità di verità verificabili, ciascuna riconducibile alla propria fonte. Ogni affermazione viene costruita a partire da questi Atoms e può quindi essere ricondotta alle prove che la supportano. Se un contenuto generato dall'AI non soddisfa questo standard, ne viene bloccata la pubblicazione oppure viene sottoposto a revisione umana.

Validix monitora inoltre le prove in modo continuo. Se cambiano le prove contenute nelle fonti di riferimento, ogni affermazione interessata viene segnalata e sottoposta a un revisore umano, consentendo alle organizzazioni di mantenere il controllo e di garantire che le dichiarazioni pubblicate restino coerenti con le evidenze più aggiornate. Nel loro insieme, il controllo a monte, le verifiche prima della pubblicazione e il monitoraggio continuo delle fonti delle evidenze costituiscono ciò che Validix definisce "Governed Claims Infrastructure" , una nuova categoria di infrastruttura dedicata alla governance delle affermazioni formulate mediante AI.

*Violation Tracker Global: Current Parent Industry Penalty Totals (Totali delle sanzioni per settore della società capogruppo). Fonte: Violation Tracker, il sito web è realizzato da Good Jobs First, organizzazione non profit con sede negli Stati Uniti impegnata nella responsabilità d'impresa e nella trasparenza della pubblica amministrazione. Negli Stati Uniti, gli accordi transattivi e le sentenze ai sensi del False Claims Act hanno superato 6,8 miliardi di dollari lo scorso anno. Fonte: DOJ

Informazioni su Validix

Validix AG è un'azienda tecnologica svizzera con sede a Zug che sviluppa una Governed Claims Infrastructure per l'AI aziendale. La sua Atomic Claim Architecturein attesa di brevetto, collega le prove a sostegno, le singole affermazioni sottoposte a governance, i vincoli applicati alla generazione dei contenuti e la validazione indipendente degli output, aiutando le organizzazioni a controllare ciò che l'AI è autorizzata ad affermare per loro conto.

Video esplicativo sul funzionamento della Validix Atomic Claim Architecture: https://validix.ch/how-validix-works.Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito web (validix.ch) o seguirci su LinkedIn.Per richiedere una dimostrazione: https://validix.ch/contact

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