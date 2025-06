Vantage debutta al Wealth Expo Perú 2025 e mette in mostra le proprie competenze nel settore

PORT VILA, Vanuatu, 24 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets è lieta di annunciare la sua prima partecipazione a Wealth Expo Perú 2025, uno dei principali eventi del settore finanziario nella regione. L'evento si terrà presso il prestigioso Westin Hotel di San Isidro, nel cuore del distretto finanziario di Lima, e riunirà trader, investitori, esperti fintech e fornitori di servizi finanziari per un'intera giornata di condivisione di conoscenze, networking e discussioni di settore.

In occasione della sua prima partecipazione all'edizione peruviana di Wealth Expo, Vantage presenterà le proprie soluzioni innovative e interagirà con i partecipanti della comunità di trading e degli affiliati. La partecipazione dell'azienda comprenderà tre sessioni con interventi moderate dai membri del suo team di esperti:

Rodrigo Martínez, responsabile del team per lo sviluppo aziendale, terrà un discorso principale su "Vantage: Smart Copy Trading Within Everyone's Reach" (Vantage: il copy trading smart alla portata di tutti), un'analisi approfondita della piattaforma di copy trading intuitiva e accessibile di Vantage. Parteciperà inoltre, con altri esperti del settore, a un dibattito sulle principali tendenze, sfide e sviluppi nell'ambito del dinamico ecosistema finanziario in Perù e nella regione più ampia. Julio Vásquez, Business Development Manager, nel corso della sessione workshop condividerà alcuni spunti nel corso del suo intervento: "How to Turn Your Trading and Community into a Passive Income Machine" (Come trasformare il tuo trading e la tua community in una macchina per generare reddito passivo).

Per iniziare il summit in grande stile, Vantage sponsorizzerà un esclusivo cocktail serale di benvenuto alla vigilia dell'evento principale. Questo incontro privato accoglierà i partecipanti con una calorosa ospitalità e offrirà l'opportunità di entrare in contatto con il team di Vantage in un ambiente rilassato.

Marc Despallieres, amministratore delegato di Vantage Markets, ha dichiarato: "Siamo lieti di partecipare a Wealth Expo Perú, un evento importante nel panorama finanziario dell'America Latina, in piena espansione. La regione continua a mostrare un notevole interesse nel commercio e nell'innovazione e siamo pronti a collaborare con i partner e le parti interessate del settore. Grazie alla formazione, alla tecnologia e alla fiducia, Vantage conferma il proprio impegno a supporto dell'ecosistema finanziario in evoluzione".

La crescente presenza di Vantage ne riflette l'impegno continuo volto a rendere i mercati finanziari più accessibili, trasparenti e gratificanti per i trader di ogni livello di esperienza.

Per maggiori dettagli sulle iniziative e sugli eventi di Vantage visitare Vantage Markets.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading di contratti per differenza (CFD) – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker e offre una piattaforma di trading affidabile, un'app di trading mobile pluripremiata e una piattaforma di trading intuitiva che offre ai clienti accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO: i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Liberatoria: questo articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, offerta o sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio e pericolo del lettore.

