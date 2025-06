Vantage esporrà a Money Expo Colombia 2025

PORT VILA, Vanuatu, 24 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets è orgogliosa di annunciare la propria partecipazione come uno dei principali espositori all'imminente Money Expo Colombia 2025, tra gli eventi finanziari più attesi dell'America Latina. Giunto alla seconda edizione, l'evento secondo le previsioni attirerà tra i 5.000 e i 7.000 partecipanti nell'arco di due giorni, dal 25 al 26 giugno, presso il Centro de Convenciones Ágora Bogotá.

Nell'ambito del suo continuo impegno verso l'innovazione, Vantage ospiterà lo stand più grande dell'evento, unendo gli stand 11 e 18 per creare uno spazio immersivo e interattivo. Questa presenza ampliata riflette la missione costante di Vantage: offrire ai partecipanti l'esperienza fieristica più coinvolgente e informativa possibile.

I partecipanti potranno assistere a sessioni di leadership di pensiero tenute da tre esperti di Vantage. Sul palco principale, Alejandro Zelniker, Affiliate e Partner Specialist, terrà una dettagliata presentazione dal titolo: "When Do You Earn More? Investing During Market Chaos or Calm? (Quando si guadagna di più? Investendo durante i periodi di caos o di calma del mercato?". La sessione esplorerà la psicologia del trading, i cicli del mercato e gli approcci comuni alla gestione dei portafogli durante i periodi di volatilità.

Sul palco della tavola rotonda Rodrigo Martínez, Team Lead del settore Business Development, contribuirà alla discussione: "Inside the Broker's Toolbox: What Every Trader and Investor Should Know" (Nella toolbox dei broker: quello che ogni trader e investitore dovrebbe sapere). Rodrigo offrirà approfondimenti professionali sul kit di strumenti in continua evoluzione che i broker offrono ai trader, dall'infrastruttura tecnologica alle analisi e alle innovazioni del servizio clienti. Per concludere, il Business Development Manager Julio Vasquez parteciperà a una tavola rotonda sul tema "Mastering Risk: Strategies for Resilience in Unpredictable Markets" (Padroneggiare il rischio: strategie per la resilienza in mercati imprevedibili). Ora che la volatilità è diventata la nuova normalità, Julio condividerà la propria visione su come identificare, quantificare e gestire il rischio nelle diverse classi di asset.

Marc Despallieres, amministratore delegato di Vantage Markets, ha espresso le proprie considerazioni in vista dell'appuntamento:"L'area LATAM è una delle regioni più dinamiche e in rapida crescita per l'innovazione finanziaria, e Money Expo Colombia offre una piattaforma preziosa per interagire con i partecipanti del settore in tutta la regione. Vantage è orgogliosa della propria presenza significativa all'expo, a riprova del nostro impegno costante nel supportare la maggior comunità finanziaria del settore."

Considerando che si tratta del secondo maggior evento della serie Money Expo LATAM, dopo Money Expo Mexico, lo stand ampliato di Vantage e le sessioni condotte da esperti rappresenteranno sicuramente le caratteristiche più importanti del summit.

Per maggiori informazioni su Vantage Markets e sulle nostre iniziative visitare Vantage Markets.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading di contratti per differenza (CFD), tra cui forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker e offre una piattaforma di trading affidabile, una pluripremiata app di trading mobile e una piattaforma di trading intuitiva che offre ai clienti accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

