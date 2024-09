VAPORESSO: 9 anni di continuo superamento dell'ordinario e dei limiti

SHENZHEN, Cina, 3 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Nel 2024, una data importante per VAPORESSO, l'azienda ha festeggiato il suo nono anniversario con un evento straordinario che ha avuto un profondo riscontro presso i partner e gli appassionati di tutto il mondo. Per la prima volta nel suo segmento di attività, VAPORESSO ha lanciato una campagna immersiva in collaborazione con atleti di sport estremi di fama mondiale, intitolata "Pushing the Envelope" (Al di là dei limiti), che incarna l'essenza del suo marchio: "Move Beyond Ordinary" (Superare l'ordinario).

La campagna, avviata in concomitanza con il lancio di XROS 4 NANO, allinea la ricerca dell'eccellenza del marchio con gli sport estremi come surf, BMX e parapendio. Questa mossa strategica ha dato ampia risonanza sia al lancio del prodotto, sia ai festeggiamenti per l'anniversario, mettendo in vetrina la popolare linea di prodotti VAPORESSO, tra cui LUXE XR MAX, GEN MAX e la star dello spettacolo, XROS 4 NANO. Ogni prodotto era correlato in modo univoco a uno sport estremo: il modello LUXE XR MAX, che integra un'innovazione rivoluzionaria, si è imposto con uno slancio pari a quello di un surfista che domina le onde più potenti; GEN MAX, simbolo di massima qualità e resistenza, ha rappresentato la grinta e la determinazione dei ciclisti di BMX che affrontano terreni difficili e arrivano fino in vetta; l'apprezzatissimo XROS 4 NANO, che cattura l'essenza della libertà, della gioventù e del design moderno, ha rispecchiato gli audaci salti dei paracadutisti che trascendono la forza di gravità.

Online, VAPORESSO ha collaborato con tre atleti di livello mondiale per creare un video promozionale ricco di ispirazione in grado di catturare l'irrefrenabile spirito del marchio. Il video ha scatenato un'ondata di coinvolgimento ed entusiasmo da parte degli utenti. La campagna includeva anche la parete online interattiva "BE YOUR OWN CHAMPION" (Diventa campione di te stesso), in cui i fan di VAPORESSO di tutto il mondo condividevano momenti stimolanti e ricchi di ispirazione, e la sfida 818, che incoraggiava gli appassionati a condividere sui social media storie appassionanti su come hanno superato i propri limiti.

La campagna online e le pagine interattive dei festeggiamenti hanno favorito una profonda interazione, dal tentativo di superare i propri limiti personali in campo atletico all'affrontare le sfide delle proprie famiglie in difficoltà, tutte fonti di ispirazione per VAPORESSO. Il marchio, sempre guidato dalle aspirazioni e dai successi della community, attinge all'instancabile ricerca dell'eccellenza dimostrata dai suoi sostenitori. A loro volta, i fan sono motivati dallo spirito indomito di VAPORESSO, che li incoraggia ad affrontare le sfide della vita con coraggio e determinazione.

Spostandosi sul litorale di Nizza, in Francia, VAPORESSO ha organizzato una festa in spiaggia a cui hanno partecipato partner locali e appassionati del marchio. L'evento ha presentato le offerte premium di VAPORESSO, con GEN MAX, LUXE XR MAX e XROS 4 NANO. Alla vivacità della serata ha contribuito una serie dinamica di esibizioni di sport estremi, guidate da un campione mondiale di BMX, che ha affascinato ospiti e fan.

I festeggiamenti per il nono anno di attività di VAPORESSO sono stati una trionfale celebrazione dell'irrefrenabile impegno per l'innovazione e l'eccellenza. Attraverso questo evento il marchio è riuscito a trasmettere il suo principio guida "Move Beyond Ordinary" (Superare l'ordinario) a un pubblico globale, rafforzando la propria posizione di pioniere nel settore. Guardando al futuro, VAPORESSO è sempre pronta a continuare a superare i limiti e a innalzare gli standard, superando i limiti del possibile nel mondo dello svapo.

Informazioni su VAPORESSO

VAPORESSO nasce dalla convinzione che ogni azione rappresenti un impegno per arrivare all'eccellenza. Il costante impegno posto nell'oltrepassare l'ordinario ci ha spinto a diventare il marchio leader nel settore dello svapo a livello globale. Rappresentiamo una visione in cui tecnologia e valori della nostra azienda si fondono, creando una vita più bella, più pulita e più piacevole per tutti.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=H9OVxXyT1cQFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2494819/VAPORESSO_Beach_Side_Party_Nice_France.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2494820/VAPORESSO_Pushing_Envelope.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2494821/VAPORESSO_Beach_Side_Party_Nice_France_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/Vaporesso_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/vaporesso-9-anni-di-continuo-superamento-dellordinario-e-dei-limiti-302237215.html