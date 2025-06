Villa Porticciolo di Rapallo , in Liguria, ospita una tappa di "Voucher - Il Turismo in onda": al via un’estate esclusiva*

Rapallo, 18 giugno 2025 - "Voucher - Il Turismo in Onda" approda nella splendida Villa Porticciolo, dimora storica del Comune di Rapallo, in Liguria, che, da qualche anno, è gestita dal Gruppo Sangiovanni che si prefigge di far conoscere le meraviglie di una location, che farà sognare il mondo e che rappresenterà il luogo in cui vivere incantevoli serate suggestive, in grado di creare emozioni e momenti conviviali incantevoli.

Eleganza, bellezza, mistero, passione per l’arte e per la cultura dell’ospitalità si respirano in una dimensione che si apre tra cielo e mare, dentro un sogno che fa vivere esperienze uniche, che nascono dall'intento di creare emozioni straordinarie.

In questo teatro naturale, difatti, gli eventi non sono scontati, ma sono vere espressioni artistiche, pensate per chi vuole vivere ricordi indelebili.

Villa Porticciolo crea atmosfere e serate che sembrano essere nate dalla finalità precipua di regalare sensazioni dal sapore unico ed irripetibile.

La bellezza si staglia in tutto il suo splendore in questa location che si affaccia sul mare della Liguria, di fronte ad un orizzonte i cui colori infiniti e i cui profumi ammalianti prefigurano un' eterna stagione estiva.

Il rispetto per la natura variopinta, che si distingue per i suoi colori, è segno del concreto ed autentico rispetto della sostenibilità.

La location ospiterà il 4 e il 19 luglio ed il 2 e il 30 agosto prossimo le serate di intrattenimento musicale con Umberto e Rudy Smaila, trasformandosi, in tal modo, nella “Terrazza Smaila”.

Un importante appuntamento è quello di venerdì 20 giugno, che, nel corso della serata, vedrà lo svolgersi della Tappa del Tour di Voucher “Star a Villa Porticciolo”, format televisivo ideato da Anna Di Maria e Paky Arcella, che si rivolge, in particolar modo, al mondo del turismo e del suo indotto, che vedrà la presenza di illustri ospiti, tra cui l’artista internazionale Ronnie Jones, il tenore Rodolfo Maria Gordini, ideatore del genere musicale Liric Pop, e la classe e l’eleganza delle Stardust.

"Voucher - Il Turismo in onda" darà vita a serate riservate, in collaborazione con la direzione di Villa Porticciolo, in cui l’estetica incontrerà il lusso considerato nei termini di cultura, arte e spettacolo, con la partecipazione di rinomati artisti di fama sia nazionale, sia internazionale. Si potrà constatare il valore che riveste l'espressione artistica nel corso di alcune serate i cui temi sono caratterizzati dalla più viva originalità.

Tutto il resto sarà pura magia creata dalla suggestività che Villa Porticciolo sa esprimere, che rappresenta una location ideale per festeggiare gli eventi più importanti della nostra vita: matrimoni, ricorrenze ed eventi a scopo umanitario. La partecipazione alla vita della Villa è riservata agli ospiti amanti del bello e dagli spiriti raffinati che sanno distinguere il valore dell’autenticità.

Sarà la fusione di musica di qualità, di design scenografico e di dettagli raffinati ad accompagnare gli ospiti in un viaggio diurno, oppure notturno ed inaspettato. Quali saranno gli ingredienti? Saranno il lusso non ostentato, l'eleganza naturale e l'esclusività.

La serata del 20 giugno 2025, che avrà inizio alle ore 20, segnerà la partenza ufficiale della stagione estiva a Villa Porticciolo con Voucher Exhibition e la partecipazione di ospiti d’eccellenza. A deliziare i palati più raffinati sarà la maestria dello Chef stellato Ivano Ricchebono, mentre l’accoglienza sarà affidata al rinnovato e selezionato staff guidato dal Direttore S. Marchetti (Ex Cipriani). Sarà un'estate in cui Villa Porticciolo incarnerà i valori dell’eccellenza, da vivere nella splendida località ligure di Rapallo. Numerose saranno le iniziative che coloreranno il già ricco calendario. Voucher in collaborazione con il comunicatore Biagio Maimone esalterà l’estate dei sogni e della cultura della bellezza di Villa Porticciolo. Inoltre sarà realizzata per ogni iniziativa una puntata che verra’ trasmessa nei canali social e nelle televisioni.

Contatti:

Rif. Anna Di Maria 339 7606597 Paky Arcella 335 347648

anna.dimaria27@gmail.com

pakyarcella@yahoo.it

