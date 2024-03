WeFix.it partner di Statista per le indagini italiane sul mercato degli smartphone

Il booking dei centri di assistenza ha già contribuito alla redazione di oltre 40 statistiche sulla piattaforma incentrate sulle riparazioni nel nostro Paese

Roma, 26 marzo 2024. Sono più di 40 le indagini statistiche presenti sulla piattaforma Statista.com realizzate dal team di esperti del portale incentrate sul mercato degli smartphone in Italia grazie al lavoro del centro studi di WeFix.it.

La collaborazione tra WeFix.it e Statista è iniziata lo scorso anno e i dati aggregati sono stati rilasciati sul sito web web di statistica alla fine del mese di febbraio. Come detto, sono più di 40 le analisi pubblicate su Statista. Si va dalla “quota di mercato della riparazione degli smartphone in Italia” suddivisa per brand, fino al dettaglio degli “smartphone più riparati in Italia nel 2023” e poi una suddivisione per marca e modelli, oltre che cause, vita media e frequenze suddivise per modelli. I dati sono disponibili solo per gli abbonati alla piattaforma che, nel 2022, hanno superato i 2 milioni di clienti registrati e le 31 milioni di visite/mese.

«Abbiamo iniziato a collaborare con Statista all’inizio del 2023 -spiega Joseph Caruso, responsabile del dipartimento analisi di WeFix.it-, attraverso l’offerta dei dati in nostro possesso generati attraverso l’analisi del comportamento degli utenti sulla nostra piattaforma e i dati campionati dalla nostra IA, WeFix.it Autopilot, sviluppata internamente sia a supporto dell’elaborazione del prezzo medio delle riparazioni per i centri assistenza partner sia per l’elaborazione di massimali, premi e polizze per le assicurazioni. Nel corso dell’anno, il team di analisti di Statista ha effettuato tutte le verifiche del caso e, alla fine del mese di febbraio, sono state rilasciate le prime indagini incentrate sul nostro lavoro. Per noi è davvero un punto d’eccellenza aver iniziato a collaborare con il portale web più accreditato al mondo per le indagini relativa al nostro core business e che viene utilizzato, quotidianamente, da oltre duemila Istituti Universitari di tutto il mondo».

Nato nel 2007 ad Amburgo (Germania), Statista.com oggi impiega 1.400 persone in 13 sedi in tutto il mondo, e collabora quotidianamente con oltre 170 aziende tra cui WeFix.it, il booking italiano che seleziona i migliori centri assistenza per smartphone in Italia e membro di “The Right to Repair Europe” coalizione che ha promosso la Legge sulle riparazione davanti al Parlamento Europeo. Nel 2010, le citazioni sui media internazionali dei lavori di Statista erano state poco più di duemila. Nel 2022, le citazioni sui media internazionali sono state oltre 175mila.

