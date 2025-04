WMF lancia il Music Fest: Dardust, BigMama, La Rappresentante di Lista, Sarah Toscano e Samuel i primi artisti annunciati

Prende forma la lineup del WMF Music Fest, il festival musicale del WMF - We Make Future, in programma dal 4 al 6 giugno presso BolognaFiere. Dardust, BigMama, Sarah Toscano, Samuel Romano e La Rappresentante di Lista i primi artisti che calcheranno il Mainstage, mentre altri nomi verranno svelati nelle prossime settimane. Torna anche il Music Stage, palco dedicato alle band emergenti, che ogni anno accende i riflettori sui giovani talenti del panorama musicale. Ma non solo: band robotiche e un parterre di artisti AI generated porteranno al Music Fest nuove forme di espressione, tra sperimentazione tecnologica e innovazione digitale. Novità di questa edizione lo stage Future of Music & Arts, uno spazio dove esplorare lo stato dell’arte e le direzioni future dell’innovazione culturale. Tre giorni in cui musica, cultura digitale e idee si intrecciano per costruire un futuro inclusivo e sostenibile, confermando il ruolo del WMF come villaggio dell’innovazione tecnologica, digitale e dell’intrattenimento, all’insegna dell’impatto sociale e della definizione del business del futuro.

Bologna, 18/04/2024

WMF - We Make Future , Fiera Internazionale su Intelligenza Artificiale, Tecnologia e Innovazione Digitale, annuncia una nuova edizione del Music Fest , cheaccenderà il Mainstage: tre giorni in cui arte, innovazione e futuro si intrecciano, creando un ecosistema creativo e condiviso. Le performance dei primi artisti annunciati, tra cui nomi che hanno segnato la storia dell’innovazione musicale come Dardust e Samuel Romano , insieme a rappresentanti della nuova scena come BigMama , Sarah Toscano e La Rappresentante di Lista , daranno forma a un’esperienza unica, che traccia nuove strade per la musica di domani. Il Music Fest è organizzato da Search On Media Group, sotto la direzione artistica di Cosmano Lombardo, e vede la media partnership di Billboard Italia.

«Il Music Fest rappresenta l’anima più creativa del WMF, un evento che nel corso degli anni si è affermato come spazio in cui innovazione e musica contemporanea si incontrano, offrendo al tempo stesso alle nuove generazioni di artisti l’opportunità di far crescere il proprio talento in un contesto internazionale. Gli artisti scelti per il Music Fest non sono soltanto protagonisti della scena musicale attuale, ma interpreti di un ideale di sviluppo sociale, che condividono con il pubblico tramite la propria arte, i propri linguaggi e le proprie storie. Così il Music Fest diventa un acceleratore di idee, suoni e visioni capaci di creare un impatto positivo, iscrivendosi all'interno di un villaggio globale che ogni anno si anima di innovazione digitale, intelligenza artificiale e intrattenimento. Tre giorni in cui musica, innovazione digitale, cultura e creatività si intrecciano per costruire insieme un futuro che sia inclusivo, sostenibile e condiviso, in linea con una nuova definizione di “business of tomorrow”» affermaCosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF.

Ad apertura della lineup del Music Fest il 4 giugno, due artisti di spicco saliranno sul Mainstage. Dardust (Dario Faini), pianista e produttore di riferimento nella scena musicale contemporanea, presenterà un electro set nell’ambito del suo tour europeo "Urban Impressionism". Con un approccio unico che mescola musica neoclassica, architettura brutalista e pittura impressionista, Dardust offrirà una performance che trascende il concerto tradizionale, creando un’interazione profonda tra musica e altre forme artistiche. Sempre il 4 giugno, a conclusione della prima giornata, BigMama (Marianna Mammone) porterà il suo caratteristico mix di rap, elettronica e dance. Dopo il successo a Sanremo 2024 con "La Rabbia Non Ti Basta", che ha ottenuto il riconoscimento di Disco D'Oro, BigMama farà tappa al WMF con il suo tour, portando un live concert che riflette il suo impegno sociale e la sua estetica inclusiva, temi che da sempre caratterizzano la sua carriera.

Il 6 giugno, il WMF Music Fest vedrà sul Mainstage due artisti che, da un lato, rappresentano la storia della musica contemporanea e, dall’altro, ne segnano il futuro. Samuel Romano , Dj, produttore e frontman dei Subsonica, torna al WMF con il suo nuovo DJ set, dando vita a una performance unica, capace di fondere sonorità elettroniche e suggestioni musicali eterogenee. A seguire, Sarah Toscano , che dopo aver vinto Amici 23 e aver partecipato a Sanremo 2025 con la hit “Amarcord”, porterà sul palco il suo pop energico e melodico, inizio di un percorso artistico in rapida ascesa.

Sempre sul Mainstage, accanto ai grandi ospiti, sarà premiata la band vincitrice del Contest Band Emergenti , a cui è possibile candidarsi fino al 23 aprile: un’iniziativa che ogni anno, grazie al voto del pubblico e alla giuria selezionata, scopre e valorizza i giovani talenti del panorama musicale. Le altre band finaliste si esibiranno sul Music Stage, nell'area fieristica, davanti al pubblico internazionale del WMF. Al Music Fest, l’innovazione musicale si esprimerà anche attraverso nuove forme di sperimentazione artistica. Band robotiche e un parterre di artisti AI generated porteranno al WMF performance che superano i confini tradizionali della creatività, fondendo sperimentazione tecnologica e innovazione digitale, affermando il Music Fest come spazio aperto alla ricerca di nuovi linguaggi espressivi, dove l’arte evolve in dialogo con l’innovazione digitale e il progresso tecnologico.

Al WMF non ci sarà però solo musica: quest’anno, l’evento ospiterà anche giocolieri, trampolieri e pittori (digitali e tradizionali), che animeranno gli spazi della fiera con performance artistiche e momenti di intrattenimento unici. Novità di quest’anno lo stage Future of Music & Arts, uno spazio dove esplorare, grazie alla presenza di speaker del settore, lo stato dell’arte e le direzioni future dell’innovazione culturale, confermando il ruolo del WMF come punto di riferimento globale per l’innovazione.

Per partecipare agli eventi del Music Fest, sono disponibili i biglietti Mainstage e Full, validi sia per l'intera Manifestazione che per le singole giornate: i ticket sono in offerta fino all’8 maggio.

La festa della community del WMF suona al ritmo de La Rappresentante di Lista

Il 5 giugno, dalle ore 21.00, la community del WMF si ritroverà per una serata di festa, networking e condivisione. Sul Mainstage si esibirà La Rappresentante di Lista , con una tappa ufficiale del suo "Giorni Felici Summer Tour": un concerto travolgente che unirà pop, elettronica e rock in un'esperienza unica, tutta da vivere insieme. Il duo, composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, porterà sul palco i brani più amati dai fan, ma non mancheranno di dedicare ampio spazio al loro ultimo album, Giorni Felici, uscito il 25 ottobre scorso. Questo quinto lavoro in studio, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei negozi fisici per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy, segna una nuova evoluzione nella musica della band. Giorni Felici esplora sonorità che richiamano i ricordi di crescita e formazione del gruppo, dando vita a inni generazionali che restano impressi nella memoria e diventano una vera e propria colonna sonora per il presente. Come sempre, i temi trattati nel disco ruotano attorno all’emotività umana, riflettendo sull'interazione tra l’individuo, l’altro e il mondo che ci circonda.

Il concerto è acquistabile solo su TicketOne

WMF - Fiera Internazionale Certificata sull'Intelligenza Artificiale, la Tecnologia e l’Innovazione Digitale

Il 4 - 5 - 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF - We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori, e partner coinvolti per un portafoglio di investimenti pari a 1.300 miliardi, 214 miliardi di AUM, oltre 60 miliardi di dollari in operazioni finanziate e più di 13.000 round di investimento gestiti, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.



Search On Media Group - Humans Leading Innovation Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Event Agency - che organizza il WMF e altri eventi proprietari e per clienti - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

Ufficio Stampa WMF: press@wemakefuture.it / Tel: 051 0951294

