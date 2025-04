WnD amplia la sua gamma in alluminio introducendo i nuovi scorrevoli

Milano, 29 aprile 2025 – Dopo il successo della linea MIRU, la prima proposta di finestre in alluminio del brand, WnD amplia la sua offerta con delle soluzioni inedite, versatili e performanti. L’azienda accelera così la sua evoluzione nel mondo dei serramenti introducendo una nuova linea di scorrevoli in alluminio, progettata per rispondere alle esigenze dell’architettura contemporanea, sia in ambito residenziale che contract. Un passo deciso che rafforza il percorso di innovazione già avviato con la linea MIRU, segnando un’ulteriore espansione oltre il mondo del PVC.

Minimalismo, efficienza e continuità visiva sono le parole chiave di questa nuova gamma, che coniuga estetica e performance, leggerezza visiva e robustezza tecnica. Disponibili in versioni a 2, 3 o 4 ante, i nuovi sistemi scorrevoli sono pensati per creare una connessione fluida tra interno ed esterno, portando al centro dell’ambiente la luce naturale. Ogni dettaglio è studiato per ottimizzare comfort e funzionalità: soglia ribassata, vetri extra-chiari, freno di fine corsa e la possibilità di integrare un avanzato sistema di microventilazione, che garantisce un ricambio d’aria costante per ambienti più salubri. Una serie di soluzioni pensate per soddisfare esigenze differenti, senza mai rinunciare a design, comfort e prestazioni.

A chi cerca equilibrio tra funzionalità e bellezza, WnD dedica SLIDE MB59, un sistema caratterizzato da proporzioni armoniche e scorrimento fluido, in grado di sostenere ante fino a 2,8 metri di altezza e 300 kg di peso. Un’ottima soluzione per chi desidera stabilità strutturale unita a una semplicità d’uso elegante.

Per progetti in cui la luce naturale diventa protagonista assoluta, entra in scena SLIDE MB59 SLIM: una variante dal design ultra-minimalista, con un telaio di soli 59 mm e prestazioni di isolamento termoacustico elevate (Uw fino a 0,93 W/m²K). Le ampie superfici vetrate assicurano una continuità visiva che esalta lo spazio e il paesaggio.

Quando il progetto richiede robustezza e massima flessibilità, SLIDE MB77 risponde con un profilo da 77 mm e prestazioni termoisolanti eccellenti, ideali anche in contesti ad alta efficienza energetica. La versione SLIM di questo modello porta il concetto ad un livello ancora più alto: grazie a linee sottili e pulite, può raggiungere dimensioni generose – fino a 3,4 metri – mantenendo un’estetica leggera e raffinata, con una ferramenta integrata che garantisce maggiore sicurezza.

Per chi è alla ricerca di una soluzione compatta e salvaspazio, Modern Slide offre una risposta efficace senza rinunciare all’eleganza. Il suo nodo centrale ridotto (appena 35 mm) e lo scorrimento parallelo lo rendono perfetto per contesti urbani o ristrutturazioni in cui ogni centimetro conta.

Infine, Panoramic rappresenta la scelta ideale per chi vuole fondere completamente interno ed esterno. Con il suo effetto “tutto vetro”, l’incasso a parete e a filo pavimento, questo scorrevole scompare alla vista per offrire un’esperienza visiva senza ostacoli. La trasmittanza termica arriva fino a Uw 0,85 W/m²K, garantendo il massimo del comfort anche dal punto di vista energetico.

Con questa nuova proposta, WnD conferma la propria vocazione all’innovazione, offrendo soluzioni altamente personalizzabili in termini di colori, finiture e configurazioni. Dalle superfici ultra-luminose alle aperture scorrevoli panoramiche, passando per sistemi intelligenti e salvaspazio, la nuova gamma in alluminio è la sintesi perfetta tra design contemporaneo, tecnologia avanzata e comfort abitativo.

ContattiWnD

www.finestrewnd.it

T. 0549 900826

