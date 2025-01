Yeastar svela il modulo di gestione alberghiera integrato con centralino per trasformare le operazioni alberghiere

XIAMEN, Cina, 15 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Yeastar, un leader globale nelle soluzioni di Comunicazioni unificate (Unified Communications, UC), ha lanciato un innovativo modulo di gestione alberghiera integrato nel suo sistema telefonico Serie P. Sviluppata appositamente per hotel di piccole e medie dimensioni, questa nuova funzionalità combina comunicazioni nel settore dell'ospitalità con una gestione leggera della struttura alberghiera per ottimizzare le operazioni quotidiane dell'hotel e migliorare la soddisfazione degli ospiti.

Il modulo di gestione dell'hotel fornisce una suite completa di funzionalità incentrate sull'ospitalità con pannelli di servizio dedicati. Con questo, il personale dell'hotel può gestire in modo efficiente l'assegnazione delle camere, il check-in/check-out degli ospiti, gli aggiornamenti delle pulizie, le chiamate di sveglia, i cambi di camera, la fatturazione dei servizi e altre operazioni quotidiane con pochi clic in un'interfaccia unificata. Sono anche incluse le funzionalità di back office come lo stato personalizzato delle camere, la classe di servizio, la cronologia del soggiorno degli ospiti, la contabilità delle chiamate e la fattura personalizzata per ottimizzare ulteriormente i flussi di lavoro.

Per gli hotel di piccole dimensioni, la gestione alberghiera integrata nel centralino offre un modo economico per semplificare le operazioni quotidiane dell'hotel senza dover sostenere i costi elevati dei tradizionali sistemi di gestione delle proprietà. Il personale dell'hotel può gestire senza sforzo i servizi per gli ospiti, la gestione delle camere e le comunicazioni dell'hotel in un solo sistema unificato, eliminando la complessità di destreggiarsi tra più piattaforme. Questa facilità d'uso riduce il tempo di formazione e migliora l'efficienza operativa, migliorando in definitiva l'esperienza degli ospiti.

"L'aggiunta del modulo di gestione dell'hotel al nostro sistema telefonico Serie P sottolinea l'impegno di Yeastar nel fornire una soluzione di comunicazione con valore aggiunto per hotel", ha dichiarato Arya Zhou, Responsabile delle Vendite Globali presso Yeastar. "Poiché gli hotel cercano di migliorare l'efficienza operativa e l'esperienza degli ospiti, la nostra soluzione completa offre gli strumenti di cui hanno bisogno per avere successo in un mercato competitivo."

Principali vantaggi del sistema telefonico Yeastar Serie P per l'ospitalità

Informazioni su Yeastar

Yeastar rende il valore digitale facilmente accessibile, dalla proprietà all'adozione, dall'utilizzo quotidiano alla gestione, trasformando il modo in cui le aziende si connettono e comunicano. Yeastar si è affermata come fornitore leader di soluzioni UC con un forte ecosistema, una rete globale di partner di canale e oltre 450.000 clienti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Yeastar o per diventare partner di Yeastar, visita il sito https://www.yeastar.com/.

