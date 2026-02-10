Zendure Lancia la Nuova Serie SolarFlow Avanzata, Segnando l'Evoluzione verso un Ecosistema Energetico Domestico Intelligente Completo

DÜSSELDORF, GERMANIA, 10 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Zendure presenta oggi tre nuovi modelli SolarFlow: SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ e SolarFlow 1600 AC+. Queste novità completano una gamma di prodotti leader di settore che copre soluzioni flagship fino a quelle entry-level, rispondendo a diverse esigenze: dall'accumulo solare da balcone all'integrazione con impianti fotovoltaici sul tetto, fino all'arbitraggio delle tariffe Time-of-Use (TOU).

SolarFlow 2400 Pro – Prestazioni Flagship

SolarFlow 2400 Pro è un sistema di accumulo solare da balcone bidirezionale AC da 2400 W con intelligenza artificiale. Ideale per installazioni ad alta potenza, supporta fino a 3000 W in ingresso DC (4×750 W MPPT) e fino a 4800 W totali combinando accoppiamento DC+AC. Eroga 2400 W in uscita continua verso la rete (aggiornabile da 800 W di default), 3200 W di potenza massima in ingresso AC e capacità batteria espandibile da 2,4 kWh a 14,4 kWh (fino a 16,8 kWh in configurazione premium), con scarica fino a 2400 W.

SolarFlow 2400 AC+ – Soluzione Retrofit Premium

Progettato per l'upgrade di impianti fotovoltaici sul tetto esistenti, SolarFlow 2400 AC+ è un sistema di accumulo AC-coupled. Offre 2400 W in ingresso e uscita continua AC (aggiornabile da 800 W), fino a 3200 W di potenza massima in ingresso AC, scarica batteria di 2400 W e capacità espandibile da 2,4 kWh a 14,4 kWh (fino a 16,8 kWh in configurazione premium), garantendo maggiore autoconsumo e risparmi.

SolarFlow 1600 AC+ – Opzione Entry-Level Accessibile

SolarFlow 1600 AC+ è la soluzione entry-level per case con impianti fotovoltaici esistenti e consumi moderati. Fornisce 1600 W in ingresso e uscita AC, con 800 W di default verso la rete (aggiornabile a 1400 W per dispositivo o 3600 W in modalità premium). La capacità batteria parte da 1,92 kWh ed è espandibile fino a 11,52 kWh, con scarica massima di 1600 W.

HEMS 2.0 & ZENKI™ 2.0

HEMS 2.0 di Zendure è la nuova generazione di sistema di gestione energetica domestica che integra pannelli solari, batterie, pompe di calore e veicoli elettrici in un'unica piattaforma intelligente. Alimentato da ZENKI™ 2.0, l'AI prevede e ottimizza i flussi energetici, automatizza i risparmi e supporta oltre 840 fornitori energetici europei. In modalità ZENKI™, le famiglie possono ridurre le bollette fino al 73%. Tutti i modelli includono il sistema di protezione batteria ZenGuard™ con doppia BMS, manutenzione automatica e spegnimento automatico in caso di incendio, oltre a integrazione completa con smart home tramite protocollo MQTT (compatibile con Home Assistant e Homey).

Da Hardware a Ecosistema Completo

Zendure, pioniera dell'accumulo plug-and-play da balcone, è passata da produttore hardware a fornitore completo di soluzioni energetiche intelligenti. Al centro c'è ZenWave™, il servizio di fornitura elettrica dinamica che offre prezzi di mercato in tempo reale e 100% energia verde certificata. In combinazione con HEMS 2.0 e ZENKI™ AI, permette spostamenti automatici dei consumi, con risparmi annuali fino a 2.121 € e significative riduzioni di CO₂.

Disponibilità e Prezzi

La nuova serie SolarFlow sarà disponibile in prevendita a partire dal 10 febbraio 2026. I prezzi variano per mercato (Germania, Francia, Paesi Bassi) in base alle normative locali. Informazioni dettagliate su zendure.com.

Chi è Zendure

Zendure è pioniera globale dei sistemi plug-in di gestione energetica domestica (HEMS), con sedi nei centri tecnologici di Silicon Valley, Greater Bay Area (Cina), Giappone e Germania. La sua missione è rendere l'energia pulita affidabile e accessibile in tutto il mondo attraverso soluzioni EnergyTech innovative.

CONTATTO: Chris Patrick, chris.qiu@zendure.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890777/image_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/image_5017297_40348172_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zendure-lancia-la-nuova-serie-solarflow-avanzata-segnando-levoluzione-verso-un-ecosistema-energetico-domestico-intelligente-completo-302683678.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.