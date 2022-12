Imprese, a Sielte premio 'Storie di Eccellenza - 100 Eccellenze Italiane'

Prestigioso riconoscimento per Sielte che ha ricevuto il Premio 'Storie di eccellenza - 100 eccellenze italiane'. A ritirare il premio è stato il presidente e amministratore delegato Salvatore Turrisi. La manifestazione celebrativa, patrocinata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, si è svolta nel pomeriggio di ieri presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. L’intento è stato quello di premiare le cento case history più rappresentative d’Italia, per merito, dei diversi ambiti dell’economia, delle scienze, delle arti e della pubblica amministrazione. Giunta all’ottava edizione, la prestigiosa iniziativa è stata promossa dall’associazione Liber, in collaborazione con la casa editrice Rde dell’editore Riccardo Dell’Anna.

“Quello di oggi - ha commentato a caldo il presidente Turrisi - è un prezioso riconoscimento per ciò che Sielte ha svolto negli anni per favorire la transizione digitale del Paese. Lungi dall’essere un traguardo, il premio è lo stimolo per fare sempre meglio, per continuare a innovarci e ad innovare, dando spazio ai giovani per costruire un futuro in cui la tecnologia sarà sempre più a servizio dell’uomo”.

Con oltre 3 mila dipendenti nelle 31 sedi sparse sul territorio nazionale, e con i suoi circa 465 milioni di fatturato annuo, Sielte è un partner strategico per l’approccio al mercato Enterprise, in grado di fornire un servizio a 360° nella progettazione e realizzazione di infrastrutture tlc e servizi tecnici, nello sviluppo e nella gestione di soluzioni it, nella progettazione e realizzazione di impianti nel settore trasporti.