In vigore il Decreto-legge in materia fiscale, economica e di lavoro

Il Decreto-legge 19 ottobre n.155 in materia di misure urgenti di carattere fiscale, economico e in favore degli enti territoriali, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre ed è entrato in vigore il giorno successivo. Il provvedimento prevede diverse novità, tra cui: la modifica dell’imposta sostitutiva per le annualità accertabili, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale; il rifinanziamento per la gestione della infrastruttura ferroviaria nazionale e per il servizio civile nazionale; l’incremento di fondi per il cosiddetto Ape sociale; misure speciali per i grandi eventi, quali i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; fondi ulteriori pari a 100 milioni di euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario alle Forze di Polizia. Piuttosto sostanzioso il capitolo dedicato alle misure legate al PNRR. In particolare, viene introdotto un ulteriore piano di misure per la riduzione dei tempi di pagamento delle opere previste nelle diverse milestone del PNRR, tra cui l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare annualmente un piano di flussi di cassa comprensivo di un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento, utilizzando modelli ad hoc elaborati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Infine, con lo scopo di permettere alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR di poter avere la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, lo stesso Mef potrà anticipare tali somme a carico del Fondo Next Generation Eu – Italia, nel termine di 15 giorni a partire dalla data di richiesta formulata dalle suddette amministrazioni tramite il sistema informatico ReGis.

Per approfondire: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/19/24G00175/SG