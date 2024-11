In vigore il Decreto PNRR 2024: novità per lavoro, scuola e università

A seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre, è entrato in vigore il Decreto-legge 28 ottobre 2024 n.160 recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Più semplicemente noto come Decreto PNRR 2024, il provvedimento introduce alcune novità in ambito di mondo del lavoro, ad esempio, vengono previste misure di contrasto al lavoro sommerso e misure urgenti per combattere la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti del settore della moda mediante integrazioni al reddito concesse nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l’anno 2024. Per la scuola, vengono previste misure urgenti per il personale scolastico con un incremento pari a 13,7 milioni di euro del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), inoltre viene aumentata di 4 milioni di euro la spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie meno abbienti. Previsti anche interventi strategici con riferimento agli alloggi e alle residenze universitarie, oltre all’ammodernamento strutturale e tecnologico del campus del Politecnico di Milano.

Per approfondire: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/28/24G00178/SG