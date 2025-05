Incontro trilaterale Meloni - Vance - von der Leyen a Palazzo Chigi

A Palazzo Chigi, domenica 18 maggio, si è tenuto un importante vertice tra il Premier italiano, il Vice Presidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, e la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. L’incontro promosso dal Presidente del Consiglio italiano, avvenuto dopo l’intronizzazione del nuovo Pontefice, è stata l’occasione per avviare un dialogo costruttivo tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea. I "problemi da superare" sono sul tavolo ha dichiarato il Presidente Meloni a inizio incontro, ma "le relazioni tra Europa e Stati Uniti sono fondamentali nell'ambito di un Occidente che vuole mantenere la sua unità, la sua forza, e deve essere ancora in grado di disegnare la rotta". L’incontro trilaterale, infatti, si è incentrato sulle relazioni tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, nonché sulle principali questioni all’ordine del giorno dell’agenda internazionale dopo le divisioni degli ultimi mesi su temi come i dazi commerciali, le spese militari in ambito NATO, la gestione della crisi ucraina. La prospettiva di un accordo commerciale di ampio respiro tra USA e UE è stato il principale argomento di confronto tra le parti, dopo l’accordo sottoscritto tra USA e GB nelle scorse settimane. Da questo momento, il negoziato è nelle mani della Commissione Europea che ha la competenza sulla materia commerciale. A inizio luglio scadono i tre mesi di sospensione dei dazi e quello è l'orizzonte per un'intesa.

