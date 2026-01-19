circle x black
Cerca nel sito
 

Intelligence: il Governo vara il nuovo DIS. Più poteri su Cyber e Intelligenza Artificiale

19 gennaio 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, adottato tramite Dpcm l'8 gennaio 2026 e ufficializzato negli ultimi giorni, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) cambia volto. La riforma, fortemente voluta dall'esecutivo per adeguare i servizi segreti alle sfide della "guerra ibrida", ridefinisce l'ordinamento e l'organizzazione della sicurezza nazionale. Sotto la direzione del prefetto Vittorio Rizzi, alla guida del Dipartimento dal gennaio 2025, la riorganizzazione mira a centralizzare e potenziare le capacità di risposta contro le minacce asimmetriche. Il nuovo assetto conferisce al DIS poteri accresciuti in ambiti critici come il contrasto alla disinformazione e il monitoraggio dell'Intelligenza Artificiale. In un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni e dall'uso di tecnologie dual-use, l'obiettivo dichiarato è la difesa della "sovranità digitale" dell'Italia. La riforma prevede una cooperazione più stretta tra il DIS e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), specialmente per quanto riguarda il "Perimetro cyber" e la protezione delle infrastrutture critiche. I punti chiave includono nuove unità dedicate all'analisi delle campagne di influenza straniera, una governance centrale per valutare i rischi legati all'uso improprio dell'IA generativa da parte di attori ostili e una revisione dell'architettura interna per rendere più fluido lo scambio informativo tra le agenzie operative (AISE e AISI). La riforma arriva a conclusione di un percorso iniziato nel 2025 e rappresenta un cambio di passo necessario per garantire che l'intelligence italiana resti al passo con i principali partner occidentali in un 2026 considerato cruciale per la stabilità globale.

Il comunicato del Governo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Intelligence Cyber Intelligenza Artificiale Sovranità digitale Guerra ibrida Disinformazione
Vedi anche
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza