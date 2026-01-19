Intelligence: il Governo vara il nuovo DIS. Più poteri su Cyber e Intelligenza Artificiale

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, adottato tramite Dpcm l'8 gennaio 2026 e ufficializzato negli ultimi giorni, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) cambia volto. La riforma, fortemente voluta dall'esecutivo per adeguare i servizi segreti alle sfide della "guerra ibrida", ridefinisce l'ordinamento e l'organizzazione della sicurezza nazionale. Sotto la direzione del prefetto Vittorio Rizzi, alla guida del Dipartimento dal gennaio 2025, la riorganizzazione mira a centralizzare e potenziare le capacità di risposta contro le minacce asimmetriche. Il nuovo assetto conferisce al DIS poteri accresciuti in ambiti critici come il contrasto alla disinformazione e il monitoraggio dell'Intelligenza Artificiale. In un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni e dall'uso di tecnologie dual-use, l'obiettivo dichiarato è la difesa della "sovranità digitale" dell'Italia. La riforma prevede una cooperazione più stretta tra il DIS e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), specialmente per quanto riguarda il "Perimetro cyber" e la protezione delle infrastrutture critiche. I punti chiave includono nuove unità dedicate all'analisi delle campagne di influenza straniera, una governance centrale per valutare i rischi legati all'uso improprio dell'IA generativa da parte di attori ostili e una revisione dell'architettura interna per rendere più fluido lo scambio informativo tra le agenzie operative (AISE e AISI). La riforma arriva a conclusione di un percorso iniziato nel 2025 e rappresenta un cambio di passo necessario per garantire che l'intelligence italiana resti al passo con i principali partner occidentali in un 2026 considerato cruciale per la stabilità globale.

Il comunicato del Governo