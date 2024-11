Intelligenza Artificiale, procede l’iter al Senato

Il Disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (Atto Senato n.1146), prosegue il suo percorso parlamentare. Nella seduta di martedì 29, presso le Commissioni riunite Ambiente (8°) e Affari sociali (10°), sono state depositate diverse memorie nell’ambito del ciclo di audizioni propedeutiche all’esame del Ddl. Tra queste, segnaliamo RINA, un gruppo multinazionale il cui azionista di maggioranza è il Registro Italiano Navale, che, forte dell’esperienza acquisita nel settore IA ha proposto tre linee di intervento: garantire maggiore sicurezza e affidabilità dei sistemi di IA utilizzati dalle pubbliche amministrazioni mediante l’introduzione di una certificazione per i fornitori di modelli di intelligenza artificiale nell’ambito della contrattualistica pubblica; salvaguardare gli investimenti pubblici in cybersicurezza e intelligenza artificiale, mediante l’introduzione di una certificazione che garantisca l’utilizzo responsabile dell’AI e l’adozione di best practice in materia di sicurezza informatica; formare personale altamente specializzato per accompagnare adeguatamente il mondo delle imprese nell’adozione di sistemi di intelligenza artificiale, attraverso l’istituzione di percorsi di formazione per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo e valutazione di modelli e sistemi di IA. Le Commissioni riunite hanno anche acquisito i pareri scritti di altri soggetti, tra cui SIIAM, Conferenza Stato-Regioni, Confindustria. A chiusura della seduta, il Presidente Fazzone ha fissato il termine di presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 dell’11 novembre.

Per approfondire: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/58262.htm