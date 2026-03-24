Accordi Ue-Australia, "amici fidati" per un futuro comune

L'Australia e l'Unione Europea sono "amici fidati", che collaborano nell'economia, nella sicurezza, per contrastare i cambiamenti climatici e proteggere l'ambiente. Lo affermano il primo ministro australiano Anthony Albanese e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che oggi a Canberra hanno siglato accordi in campo commerciale e nella difesa. Il partenariato tra Australia e Unione Europea è "solido", continuano, fondato tra l'altro su "valori democratici condivisi" e sul "rispetto del diritto internazionale".

Albanese e von der Leyen hanno concluso i negoziati sull'accordo di libero scambio tra Australia e Unione Europea e ora porteranno avanti i rispettivi processi nazionali, necessari per la firma e l'entrata in vigore dell'intesa. Il partenariato Australia-Unione Europea in materia di sicurezza e difesa, continuano, fornisce un quadro di riferimento per una maggiore cooperazione "in materia di sicurezza, tra cui la cooperazione nell'industria della difesa, la sicurezza cibernetica ed economica e la lotta al terrorismo".

I due dirigenti politici hanno anche ribadito l'importanza della cooperazione internazionale nella ricerca. Canberra vuole avviare i negoziati per associarsi, a partire dal 2027, a Horizon Europe, il programma di punta dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione.