Albares (Spagna): "Inviato Ue per Ucraina inutile, priorità è unità"

Per l'Ue "avere un inviato speciale" per trattare con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina "forse non è necessario". Lo dice il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares Bueno, a margine del Gymnich a Limassol, a Cipro.

"Abbiamo le nostre istituzioni - prosegue - l'importante è parlare con una voce sola, più che avere una persona singola", evitando che ognuno dei 27 vada "per conto suo", sia pure con "buone intenzioni".

Per Albares, quello sull'inviato speciale Ue è un "dibattito puramente mediatico", visto che "nessuno dei nomi" che sono circolati, sia pure tutti con "grandissime qualità, è mai stato sul tavolo, neanche lontanamente", conclude.