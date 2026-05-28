circle x black
Cerca nel sito
 

Albares (Spagna): "Inviato Ue per Ucraina inutile, priorità è unità"

Il ministro spagnolo Albares ritiene inutile un inviato Ue per l'Ucraina, enfatizzando l'importanza dell'unità europea contro la guerra.

Il ministro degli Esteri José Manuel Albares Bueno - (Fotogramma/Ipa)
Il ministro degli Esteri José Manuel Albares Bueno - (Fotogramma/Ipa)
28 maggio 2026 | 08.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per l'Ue "avere un inviato speciale" per trattare con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina "forse non è necessario". Lo dice il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares Bueno, a margine del Gymnich a Limassol, a Cipro.

CTA

"Abbiamo le nostre istituzioni - prosegue - l'importante è parlare con una voce sola, più che avere una persona singola", evitando che ognuno dei 27 vada "per conto suo", sia pure con "buone intenzioni".

Per Albares, quello sull'inviato speciale Ue è un "dibattito puramente mediatico", visto che "nessuno dei nomi" che sono circolati, sia pure tutti con "grandissime qualità, è mai stato sul tavolo, neanche lontanamente", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
José Manuel Albares Bueno Ucraina inviato speciale Ue Ucraina Russia
Vedi anche
Roma, a Gualtieri in regalo il noto caschetto del 'super sindaco' - Video
News to go
Conti correnti: ecco quando possono scattare i controlli del fisco
Camporini critica Vannacci: "Non è appropriato per un militare fare politica in uniforme"
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza