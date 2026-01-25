Scalata mozzafiato, riuscita, per Alex Honnold. Il famoso free climber ha 'conquistato' uno dei grattacieli più alti del mondo, il Taipei 101, fermandosi sulla vetta a 508 metri di altezza. Sorridente, ha salutato i fan che lo acclamavano dal basso dopo aver guardato verso l'alto per 92 minuti con i nervi a fior di pelle. Lo spettacolo diventerà senza dubbio un momento iconico nella storia dell'arrampicata.

JUST IN: 40-year-old American climber Alex Honnold has successfully completed his climb up the Taipei 101 building in Taipei, Taiwan.



He reached the top of the tower in 1:31:35.



The building is 1,667 feet tall making it the 11th-tallest building in the world.



Wild. pic.twitter.com/T3qeS61jUx — Collin Rugg (@CollinRugg) January 25, 2026

Honnold, si legge sulla Cnn, è il primo scalatore conosciuto ad aver scalato il Taipei 101 in free solo (arrampicata solitaria), senza corde, reti di sicurezza o altre attrezzature, solo con le sue mani nude e un sacchetto di magnesite per aiutarlo ad avere una presa migliore.

“È fantastico, sono sicuro che ne sarò entusiasta per giorni, è incredibile”, ha detto Honnold in una conferenza stampa dopo aver completato la scalata. “Passi così tanto tempo a pensarci e a immaginare che sia possibile, ma poi farlo davvero è sempre diverso”.