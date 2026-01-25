circle x black
Alex Honnold ce la fa, il free climber 'conquista' uno degli edifici più alti del mondo

Il famoso free climber ha 'conquistato' uno dei grattacieli più alti del mondo, il Taipei 101,&nbsp;fermandosi sulla vetta a 508 metri di altezza

Alex Honnold sulla cima del Taipei 101
Alex Honnold sulla cima del Taipei 101
25 gennaio 2026 | 09.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scalata mozzafiato, riuscita, per Alex Honnold. Il famoso free climber ha 'conquistato' uno dei grattacieli più alti del mondo, il Taipei 101, fermandosi sulla vetta a 508 metri di altezza. Sorridente, ha salutato i fan che lo acclamavano dal basso dopo aver guardato verso l'alto per 92 minuti con i nervi a fior di pelle. Lo spettacolo diventerà senza dubbio un momento iconico nella storia dell'arrampicata.

Honnold, si legge sulla Cnn, è il primo scalatore conosciuto ad aver scalato il Taipei 101 in free solo (arrampicata solitaria), senza corde, reti di sicurezza o altre attrezzature, solo con le sue mani nude e un sacchetto di magnesite per aiutarlo ad avere una presa migliore.

“È fantastico, sono sicuro che ne sarò entusiasta per giorni, è incredibile”, ha detto Honnold in una conferenza stampa dopo aver completato la scalata. “Passi così tanto tempo a pensarci e a immaginare che sia possibile, ma poi farlo davvero è sempre diverso”.

