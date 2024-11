Salvata quasi per miracolo dopo essere rimasta intrappolata nell'auto per tre giorni, durante l'alluvione in Spagna, in un sottopassaggio. E' accaduto a una signora anziana di Benetússer nella provincia di Valencia. "Era viva, dopo tutto questo tempo" ha detto visibilmente commosso, il capo della Protezione Civile di Moncada, Martín Pérez al quotidiano 'Las Provincias'. "Abbiamo sentito le sue flebili grida d'aiuto, mentre cercavamo di rimuovere i veicoli travolti dal fango. Accanto a lei c'era la cognata che, purtroppo, non è sopravvissuta. Speriamo ancora nella possibilità di salvare qualcuno. Al momento la nostra priorità è trovare le persone che risultano ancora disperse".

Protección Civil de Moncada, después de tres días, encuentran a una persona viva dentro de un coche.

Lo comunica muy emocionado Martin Pérez, responsable de Protección Civil, al equipo de voluntariado.



Gracias a todo el voluntariado de Protección Civil en las diferentes… pic.twitter.com/emmOrw2OkW — PACMA (@PartidoPACMA) November 2, 2024

Dona rescatada després de tres dies. Sobrevivia atrapada, al costat de la cadàver de la seva cunyada. Gràcies bombers i equips d’emergències.

Això és insuportable.Quantes perdones es podien haver salvat amb una gestió correcta després de la catàtrofe ?

pic.twitter.com/lfJnC6H3Im — Enric Morera (@EnricMorera_) November 2, 2024

Con il passare dei giorni, il bilancio delle vittime continua a salire e al momento è a 211 morti. Difficile, invece, dire con precisione quanti sono i dispersi fanno sapere le autorità locali. Venerdì l'esercito ha trovato tre corpi nel parcheggio del Mercat ad Algemesí, mentre i corpi di una coppia di coniugi e del loro bambino sono stati trovati senza vita sulla strada tra Godelleta e Chiva.