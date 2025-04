Anche Julian Assange a San Pietro per i funerali di Papa Francesco oggi 26 aprile. Il fondatore di Wikileaks ha assistito alla cerimonia funebre con la moglie e con i figli. Le foto diffuse dall'agenzia Afp documentano la sua presenza in Vaticano. La famiglia di Assange era stata ricevuta nel 2023 dal pontefice. Il fondatore di Wikileaks ha ritrovato la libertà a giugno dello scorso anno, dopo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti per porre fine al caso giudiziario legato alla diffusione di materiale classifica.