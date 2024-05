Gli animali, due XL Bully regolarmente registrati, sono stati portati via dagli agenti

Sarebbe stata attaccata dai suoi cani ed è morta poco dopo. E' accaduto alla periferia di Londra, dove una donna cinquantenne è stata attaccata in casa, a Hornchurch, dai suoi due XL Bully, raccontano i media britannici. E' stata soccorsa dal personale di un'ambulanza arrivata sul posto dopo un allarme lanciato alla polizia, ma è deceduta sul luogo dell'aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di ieri. A nulla è servito l'arrivo di un elicottero. I due cani, registrati come prevede la legge nel Regno Unito, sono stati portati via dagli agenti.

Secondo i dati ufficiali, lo scorso anno si sono registrati 16 decessi a causa di aggressioni di cani. Dal primo febbraio in Inghilterra e Galles sono al bando gli XL Bully e i proprietari che già avevano cani di questa razza li hanno dovuti registrare per ottenere l'esenzione dalle nuove misure restrittive.