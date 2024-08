Quasi 26 ore dopo l'attacco di Solingen in Germania, in cui sono state uccise 3 persone e 8 sono state ferite, il presunto autore della strage si è costituito alla polizia e ha confessato.

Chi è l'uomo che ha confessato

Inzuppato dalla pioggia battente e ancora coperto di sangue, l'uomo si è avvicinato agli agenti e ha detto, secondo le informazioni della Bild: "Sono io quello che state cercando...". Si tratterebbe del siriano Issa al H., 26 anni, che, nato nella città siriana di Deir al-Sor, secondo le informazioni dello Spiegel, è arrivato in Germania alla fine di dicembre 2022 e ha chiesto asilo a Bielefeld. Un anno dopo ha ricevuto la cosiddetta protezione sussidiaria, che spesso ricevono i rifugiati provenienti da Paesi devastati dalla guerra civile. È un musulmano sunnita. Prima dell'attentato non era noto alle autorità di sicurezza come estremista islamico.

Il ministro degli Interni della Renania Settentrionale-Vestfalia, Herbert Reul (Cdu), ha confermato poco dopo l'arresto al "Tagesthemen" dell'Ard. L'uomo è “altamente” sospettato del delitto. Sono state trovate anche delle prove, ha detto Reul.

Ieri due uomini erano stati arrestati in relazione all'attacco.