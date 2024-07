Meno di un minuto e mezzo per cambiare tutto e evitare l'attentato a Donald Trump. Testimonianze e ricostruzioni permettono di ricomporre il mosaico di ciò che è successo sabato 13 luglio nel comizio di Butler, in Pennsylvania, dove il ventenne Thomas Crooks ha aperto il fuoco ferendo l'ex presidente e uccidendo una persona.

Testimoni avevano cercato di avvertire gli agenti della sicurezza almeno 86 secondi prima che l'assalitore sparasse, come emerge dalle analisi delle riprese effettuate sabato scorso nella contea di Butler.

Alcune delle persone presenti al comizio dell'ex presidente avevano notano un sospetto su un tetto vicino al palco. Le immagini di una scena caotica in cui iniziano a chiamare la polizia "Officer! Officer!", e indirizzare almeno un agente - che dall'analisi del distintivo è assegnato alla polizia della cittadina - al tetto, confermano le loro parole. Una donna dice: "E' sul tetto". Un agente di polizia rivolge quindi lo sguardo verso il tetto.

Wild video shows the shooter crawling into position while folks point him out to law enforcement at Trump rally. pic.twitter.com/pYRvkSWZSb