Aurus Senat Limousine L700. E' il modello regalato da Vladimir Putin al presidente nordcoreano Kim Jong-un, che ha un valore stimato intorno a 200mila euro. Motore 4.4 litri V8, assistito da un motore elettrico da 350 volt, per una potenza massima di 598 CV, è un'auto ibrida a trazione integrale lunga 6,6 metri.

Il modello, che riprende lo stile retro delle limousine sovietiche ZIL e ha l'ambizione di contrapporsi ai marchi storici Bentley e Rolls-Royce, è inserito nella serie Kortez (corteo) ed è prodotta dall'ente di Stato russo Central Scientific Research Automobile and Automotive Engines Institute (Nami).

Fiore all'occhiello della produzione di auto di lusso russa (qui il sito che la presenta) in realtà sfrutta una importante collaborazione occidentale: Porsche Engineering per il motore e diversi consulenti occidentali, tra cui molte aziende del Nord Italia, per la componentistica.