L'assalitore è in fuga

In Germania una persona è rimasta gravemente ferita a coltellate tra l'ambasciata americana e il memoriale dell'Olocausto nel quartiere Mitte di Berlino. Lo riferisce la Bild, precisando che la polizia ha isolato la scena del crimine e l'area circostante. Secondo quanto appreso dalla testata tedesca, al momento non sussiste alcun collegamento apparente con l'ambasciata o il memoriale. L'assalitore è in fuga.