Joe Biden ha pronunciato oggi il suo ultimo discorso all'Assemblea generale dell'Onu da presidente degli Stati Uniti, durante l'intervento alla 79esima sessione. Prima di fare il punto su Ucraina, Gaza e Libano, Biden è stato accolto da un applauso all'inizio del suo discorso: "Oggi è il mio quarto discorso qui, ed è il mio ultimo", ha detto.

"Ucraina libera, Putin ha fallito e Nato sempre più forte"

"Non possiamo stancarci, non possiamo distogliere lo sguardo e non cesseremo di sostenere l'Ucraina", ha assicurato il presidente degli Stati Uniti.

"La buona notizia è che la guerra di Putin ha fallito nel suo obiettivo principale. Ha deciso di distruggere l'Ucraina, ma l'Ucraina rimane libera, ha deciso di indebolire la Nato, ma la Nato è più forte, più grande e più unita che mai", ha aggiunto Biden.

"Gaza e Libano, guerra totale interesse di nessuno. Possibile soluzione diplomatica"

"Ora è arrivato il momento per le parti di finalizzare i termini (dell'accordo, ndr) - riportare gli ostaggi a casa, garantire la sicurezza di Israele e Gaza, liberandola dal controllo di Hamas, alleviare le sofferenze a Gaza e mettere fine a questa guerra", le parole del presidente sul conflitto in corso.

E ancora: "Siamo determinati a prevenire una guerra più ampia che potrebbe travolgere l'intera regione. Hezbollah, senza che sia stata provocata, dopo l'attacco del 7 ottobre ha iniziato a lanciare razzi su Israele. Quasi un anno dopo, troppe persone su entrambi i lati del confine israeliano-libanese rimangono sfollate. Una guerra su vasta scala non è nell'interesse di nessuno".

"Anche se la situazione è peggiorata, una soluzione diplomatica è ancora possibile. In realtà rimane l'unica via per una sicurezza duratura e per consentire agli abitanti di entrambi i Paesi di tornare nelle loro case al confine in sicurezza. È ciò per cui stiamo lavorando senza sosta", ha proseguito il presidente americano.