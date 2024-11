"Joe Biden si è ritirato?". A giudicare dalla domanda che spunta su google, molti elettori americani si sono presentati alle urne per le elezioni presidenziali Usa 2024 senza sapere che l'attuale presidente non corre per un nuovo mandato. Tra le ricerche effettuate negli Stati Uniti e abbinate alle elezioni presidenziali, infatti, spicca la domanda 'did Biden drop out', 'Biden si è ritirato?' che fa registrare un'impennata negli ultimi giorni. Il fenomeno è quantomeno curioso: possibile davvero che qualcuno non si sia accorto dell'uscita di scena di Biden? Il presidente ha annunciato il passo indietro in estate ed è stato sostituito da Kamala Harris.