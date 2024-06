Saranno molti gli italiani che seguiranno l'atteso dibattito televisivo tra il presidente americano Joe Biden e l'ex presidente Donald Trump, in programma stasera sulla Cnn alle 21 ora di Atlanta. In Italia saranno le 3 del mattino e il confronto, che durerà 90 minuti, sarà trasmesso in diretta da Skytg24 e dal Nove a partire dalle 2,30, dove, per i nostri connazionali, è comunque prevista una replica domani alle 23. Quello fra Biden e Trump è il primo duello televisivo in vista delle elezioni presidenziali Usa 2024. Molte le novità rispetto ai faccia a faccia fra i due del 2020. Anzitutto è la prima volta un dibattito si svolge così presto, prima delle convention estive, a luglio quella dei repubblicani e ad agosto la democratica, che incoroneranno ufficialmente Trump e Biden.

Senza contare che per la prima volta che il dibattito non è stato organizzato da un'apposita commissione indipendente, ma con negoziati diretti tra i team dei due candidati e l'emittente per decidere le regole. Altra novità, l'assenza di pubblico nello studio della Cnn di Atlanta. Inoltre, i microfoni dei due candidati si accenderanno solo quando verrà data loro la parola, evitando quindi che uno possa interrompere l'altro. Non è chiaro chi avrà il controllo dei microfoni, se la regia o gli stessi moderatori che, ha fatto sapere la Cnn quando ha annunciato le regole del dibattito, "useranno tutti i mezzi a loro disposizione per far rispettare i tempi e garantire un dibattito civile".

Per ogni domanda, i candidati avranno due minuti di tempo per rispondere. Poi l'avversario verrà dato un minuto per la replica, e poi ci sarà un altro minuto per la controreplica. Una luce rossa comincerà a lampeggiare quando saranno a cinque minuti dalla fine del tempo a disposizione, e la luce diventerà fissa quando il tempo sarà esaurito.