Svolta sulla misteriosa morte di Emile Soleil, il bimbo di poco più di due anni comparso l’8 luglio del 2023 in Francia e ritrovato cadavere a marzo dello scorso anno. Come riferiscono i media francesi, la lunga indagine ha portato oggi all'arresto di quattro persone, tra cui i nonni del picclo, con l’accusa di "omicidio volontario" e "occultamento di cadavere"..

Emile Soleil era in vacanza nella casa estiva dei nonni nell'Haut-Vernet, sulle Alpi dell’Alta Provenza, quando è scomparso. Due vicini l'hanno visto camminare da solo in una strada di Le Vernet, 1.200 metri nelle Alpi francesi. Sua madre e suo padre erano assenti il giorno della sua scomparsa. Per nove mesi, nonostante una massiccia operazione di ricerca, di lui non si è saputo nulla. Poi, il 30 marzo del 2024, una escursionista ritrovò il cranio e i denti del piccolo, a circa due chilometri dalla casa dei nonni.

I pubblici ministeri all’epoca hanno detto che la causa della sua morte, che ha scioccato il paese, avrebbe potuto essere “una caduta, omicidio colposo o omicidio”. Alcuni media si erano concentrati sul ruolo del nonno del ragazzo, che è stato interrogato negli anni ’90 per presunta violenza e violenza sessuale in una scuola privata, ma la polizia aveva considerato il suo coinvolgimento come solo una delle tante possibili ipotesi che spiegavano la morte del ragazzo.

Oggi la svolta. L'uomo, Philippe Vedovini, e sua moglie sono stati arrestati con l’accusa di “omicidio volontario”, ha detto il procuratore capo di Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, in una dichiarazione inviata all’Agence France-Presse. Anche altri due membri della famiglia sono stati arrestati, hanno detto i pubblici ministeri.