Un aereo con a bordo 62 persone è precipitato a Vinhedo, nello Stato brasiliano di San Paolo. Lo rende noto la compagnia aerea Voepass, precisando che 58 erano passeggeri e quattro membri dell'equipaggio.

L'aereo era partito dalla città di Cascavel, nello Stato di Parana, con destinazione l'aeroporto internazionale di Guarulhos. Al momento, secondo quanto riferisce la tv O Globo, non si sa se ci siano vittime.

BREAKING: Media reports that a Voepass ATR-72 has crashed in Sao Paulo, Brazil. Unverified video shows the aircraft spinning out of control while enroute to Guarulhos, Brazil. More details to follow. pic.twitter.com/1X0QVdGZ0Q