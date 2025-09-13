circle x black
"Stava rispondendo alla mia domanda", la testimonianza dell'ultimo a parlare con Charlie Kirk

Un'attivista democratico ha assistito all'omicidio del conservatore alla Utah University

Charlie Kirk - Ipa/Fotogramma
Charlie Kirk - Ipa/Fotogramma
13 settembre 2025 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Sono stato l'ultima persona a parlare con Charlie Kirk", inizia così la testimonianza di Hunter Kozak, attivista democratico che è stato l'ultimo a rivolgere una domanda al conservatore durante un evento alla Utah University, pochi secondi prima che lo stesse fosse assassinato. "Stava rispondendo alla mia domanda, prima che arrivassero gli spari. Siete pazzi se pensate che questa possa essere la risposta alle persone che la pensavano come lui, perché non lo è", ha detto Kozak in un video pubblicato sui propri canali social in cui racconta e commenta l'omicidio a cui ha assistito.

Kozak, 29 anni e oltre 24mila follower su TikTok, ha continuato: "Aveva due bambini che ora non hanno più un padre e così una moglie non ha più un marito. Io stesso ho due figli e una moglie e se i miei bambini dovessero crescere senza un padre la considererei una tragedia". "Tutti hanno notato l'amara ironia del destino, perché con la mia domanda volevo solo dire che il movimento di sinistra è esclusivamente pacifico. Dopo di che è stato subito ucciso", ha raccontato.

@staxioms

Charlie Kirk

♬ original sound - hunter

"Dobbiamo rimanere pacifici! Per quanto potessi non essere d'accordo con Charlie Kirk, e questo è testimoniato, rimane comunque un essere umano. Ce lo siamo dimenticato?", ha chiesto Kozak nel suo video, "non ero d'accordo con quello che diceva, ma una delle cose che sosteneva era il potere del dialogo".

