Che cosa è l'Hts, la milizia che controlla la Siria - Ascolta

Il gruppo ribelle islamista che ha recentemente assunto il controllo della città di Aleppo, è diventato uno dei principali attori nel complesso scenario della guerra civile siriana. HTS ha attraversato varie fasi di evoluzione: iniziando con una stretta collaborazione con Abu Bakr al Baghdadi, Capo dello Stato Islamico, seguendo poi un periodo di alleanza con al Qaida, ed arrivando ad un’adozione di politiche più moderate che hanno segnato un cambiamento significativo nella loro strategia. Attualmente, HTS è riconosciuto come il gruppo militare più potente tra quelli che hanno rovesciato il governo di Bashar al Assad, distinguendosi come l’unica forza capace di confrontarsi direttamente con gli alleati del presidente siriano, in particolare l’Iran e la Russia. Ma cosa è esattamente questo gruppo?