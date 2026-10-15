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Morto dopo essere stato aggredito da una tigre in un parco, identificata la vittima: chi era William Chapman

Il 25enne aveva un passato da attore. Online il video dell'attacco dell'animale

Da sinistra: William Chapman e frame dell'aggressione - (Social)
Da sinistra: William Chapman e frame dell'aggressione - (Social)
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15 ottobre 2026 | 11.47
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Si chiamava William Chapman l'uomo morto dopo essere stato aggredito da una tigre allo Yorkshire Wildlife Park, un parco faunistico vicino a Doncaster, nel South Yorkshire, in Inghilterra. Come riporta la Bbc, l'uomo, 25 anni circa, è entrato all'interno del recinto dove era rinchiuso l'animale sabato scorso, scavalcando la recinzione, ed è stato attaccato, come mostrano anche alcune immagini che hanno cominciato a circolare sui social e che la famiglia dell'uomo ha chiesto che non vengano più condivise.

La polizia del South Yorkshire ha confermato che Chapman era in visita al parco da solo. L'aggressione sarebbe durata pochi minuti: secondo i testimoni, il 25enne indossava le cuffie e camminava avanti e indietro nei pressi dell'area prima di entrare all'interno della recinzione. Una persona ha raccontato di averlo visto arrampicarsi sulle protezioni, saltare all'interno e sdraiarsi davanti alla tigre, che di lì a poco l'avrebbe attaccato e ucciso.

Chapman era un ex allievo della Jackie Palmer Stage School di High Wycombe. Ha avuto un passato da attore: da bambino era apparso nella produzione ITV "May Contain Nuts" al fianco di Shirley Henderson - nota soprattutto per aver interpretato Mirtilla Malcontenta nei film di Harry Potter - e di Darren Boyd. Ha inoltre interpretato Edward Jenner nella serie della Bbc "True Stories".

Sulla vicenda è intervenuto nelle scorse ore anche il presidente USA Donald Trump, che ha condiviso sul suo Truth Social il video in cui Chapman, che ''soffriva di una grave malattia mentale'', veniva sbranato dalla tigre siberiana. ''Non si scherza mai con la natura'', ha scritto Trump, che poi ha condiviso una clip, creata con l'intelligenza artificiale, in cui si vede il tycoon affrontare una tigre e poi abbracciarla, sorridente, dando il via alle polemiche.

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william Chapman tigre attacco tigre donald trump
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